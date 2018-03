SAP-Beratungshaus itelligence implementiert SAP Business ByDesign für aqotec GmbH

Wien/Bielefeld (ots) - Die itelligence AG, der SAP Gold Partner für Business ByDesign, ist der Partner für die Einführung von SAP Business ByDesign beim Anlagenbauer aqotec GmbH aus Weißenkirchen im Attergau, in Österreich. Das Unternehmen entwickelt und baut Nah- und Fernwärme-Übergabestationen und verfügt über langjährige Erfahrungen bei der Betriebsoptimierung von Biomasse-Anlagen.

Christian Holzinger, Geschäftsführer aqotec GmbH: "Der IT-Betrieb gehört nicht zu den Kernkompetenzen eines Anlagenbauers. Wir wollen uns auf unsere eigentlichen Aufgaben konzentrieren - und haben uns deshalb für SAP im OnDemand-Modell und die Implementierung durch die itelligence AG entschieden. Hier trifft Kernkompetenz Branchenkompetenz, ganz wie wir das wollten."

itelligence implementiert bei aqotec GmbH SAP Business ByDesign mit den Funktionalitäten FIN (Finanzwesen, Anlagenbuchhaltung und Controlling), SCM (Produktionsabwicklung), CRM (Verkaufsabwicklung und Versand), SRM (Service Management sowie externe Beschaffung und Lagerwesen) und HCM (Personaladministration). Dabei unterstützt itelligence den Anlagenbauer nicht nur mit der Implementierung der Cloud-Lösung von SAP, sondern auch bei der Datenübernahme sowie mit Beratungs- und Service-Dienstleistungen.

"Bei der Vorstellung von SAP Business ByDesign durch itelligence hat uns vor allem die Fokussierung auf die Integration und die Umsetzung von industriellen Standards überzeugt. Wir planen gemeinsam mit unserem Beratungspartner das notwendigen Change Management für die Implementierung von Anfang an aktiv mit ein", so Walter Haslauer, Leiter Produktion bei aqotec und Projektleiter für die Einführung.

SAP Business ByDesign wird bei aqotec für über 80 SAP-Anwender eingerichtet. Dabei erhalten die Mitarbeiter von aqotec im Rahmen des Projekts nun auch die Möglichkeit des mobilen Zugriffs auf SAP mittels Smartphones und Tablet-PCs.

Gerade der Maschinen- und Anlagenbau wird von kleineren mittelständischen Unternehmen - vielfach Technologieführer in ihrem Marktsegment - geprägt. SAP Business ByDesign ermöglicht es besonders diesen Unternehmen, die Vorteile der durchgängigen Verarbeitung aller wichtigen Geschäftsprozesse auf der Basis der betriebswirtschaftlichen SAP zu nutzen.

"Wir freuen uns, die aqotec GmbH mit unseren Branchen-Know-how für SAP im Anlagenbau und unserer Expertise bei der Implementierung von SAP Business ByDesign unterstützen zu können. Die Verlagerung der Unternehmens-IT in die SAP OnDemand Lösung ist für die aqotec eine kostengünstige und effiziente Lösung", erläutert Kurt Drexler, Vertriebsleiter SAP OnDemand Solutions von itelligence.

Über itelligence

itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit mehr als 2.700 hochqualifizierten Mitarbeitern in 21 Ländern in 5 Regionen (Asien, Amerika, Westeuropa, Deutschland/Österreich/Schweiz und Osteuropa) vertreten. Als SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, von SAP zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services sowie Global Value-Added Reseller und Gold-Level Channel-Partner für SAP Business ByDesign in Österreich, Deutschland und die Schweiz realisiert itelligence für über 4.000 Kunden weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen bis hin zu Outsourcing & Services - erzielte das Unternehmen in 2012 einen Gesamtumsatz von 407,1 Mio. Euro (vorl. Zahlen). itelligence ist "Top Consultant" 2012.

