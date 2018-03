R E M I N D E R: Österreicher in Europa: Es wächst zusammen, was zusammengehört

Pressegespräch Richard Kühnel, Vertreter der EU-Kommission in Österreich, Haus der Europäischen Union, 25/02/2013, 10:00h

Wien (OTS) - Entgegen landläufiger Meinung ist die Bedeutung Europas und der Europäischen Union in Österreich groß. Insbesondere das Selbstverständnis als europäische Bürger, die Mobilität und grenzüberschreitende Freundschaften v.a. unter jungen Menschen sowie die Erwartungen an die EU bei der Bewältigung der Krise deuten darauf hin, dass Europa im Bewusstsein der Österreicher stark verankert ist. Zur Präsentation der Österreichdaten der jüngsten Eurobarometer-Umfrage und einer Vorschau auf das europapolitische Jahr 2013 laden wir Sie herzlich ein zum

Pressegespräch

"Österreicher in Europa: Es wächst zusammen, was zusammengehört"

Richard Kühnel, Vertreter der EU-Kommission in Wien

25. Februar 2013, 10.00 Uhr

Europäisches Haus, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien



Im Rahmen des Pressegespräches werden exklusive Umfragedaten zur Unionsbürgerschaft und zur europäischen Identität, zur europäischen Bürgerinitiative, zu Einstellungen der Österreicher gegenüber der EU, zum Informationsstand sowie zum Informationsverhalten der Österreicher in Bezug auf die EU vorgestellt. Ein Ausblick auf das politische Jahr 2013 aus Sicht der Europäischen Kommission bildet den zweiten Schwerpunkt der Pressekonferenz. Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit für Fragen und Antworten. Wir würden uns über Ihr Kommen freuen und bitten aus organisatorischen Gründen um Anmeldung bis zum 22. Februar 2013 an:



