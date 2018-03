EANS-News: Montega AG / Edel AG: Digitalgeschäft treibt den Cashflow

Hamburg (euro adhoc) - Wir haben am Dienstag eine Roadshow mit dem CFO des Unternehmens durchgeführt. Diese hat unseren Investment Case bestätigt. Als einer der First Mover profitiert das Unternehmen erheblich vom digitalen Wandel des Musik-, Film- und Buchgeschäfts. Das sich daraus ableitende Potenzial ist u.E. in der aktuellen Bewertung nicht ausreichend berücksichtigt. Die wesentlichen, auf der Roadshow gewonnenen Erkenntnisse lauten wie folgt:

Starker Cashflow durch Wachstum im Digitalgeschäft: Das in der 100%igen Konzerntochter Kontor New Media (KNM) gebündelte Digitalgeschäft ist wachstumsstark und hochmargig. Im abgelaufenen GJ konnte KNM den Umsatz um 49% auf 23,8 Mio. Euro steigern. Die operative Marge dürfte im Bereich von 12-14% gelegen haben. Das Geschäftsmodell bindet wenig Kapital (kaum Investitionen erforderlich) und hat zudem aufgrund der Zahlungsmodalität einen positiven Net Working Capital Effekt. Neben einem verbesserten Management des Umlaufvermögens in den anderen Unternehmensbereichen ist dies der wesentliche Grund für den Rückgang des Working Capitals (Positiver Effekt in 2012 insgesamt 5,7 Mio. Euro).

Akquisition Brilliant Classics B.V. sinnvoll: Bei der Akquisition handelte es sich nach Angaben des CFO aufgrund der Eigentumsverhältnisse (abgabewilliger Private Equity Investor) um eine attraktive Kaufgelegenheit. Im abgelaufenen GJ dürfte Brilliant einen Umsatz in Höhe von ca. 5 Mio. Euro und ein positives Ergebnis erzielt haben. Das Klassik Label verfügt über eine Bibliothek von mehreren Tausend Rechten (oftmals Life-Time), die Edel nun digital verwerten wird und sich hiervon eine deutliche Profitabilitätssteigerung verspricht. Daneben wurde die Produktion zu optimal media verlagert, um die Wertschöpfungstiefe zu erhöhen. Zudem ergänzt das Klassikangebot die bestehende Musikbibliothek von Edel.

Buchgeschäft wird ausgebaut: Der Ausbau des Buchgeschäfts steht weiter im Fokus. Neben dem Ziel, eine kritische Größe im klassischen Geschäft (Verkauf über den stationären Handel) zu erreichen, liegt ein weiterer Schwerpunkt auf dem Einkauf von Lizenzen für den digitalen Vertrieb. Derzeit ist Edel dabei, die Digitalrechte von Büchern zu sichern, die nicht mehr verlegt werden und deren Rechte an die Autoren zurückgefallen sind. Im laufenden GJ wurden bereits rund 200 Rechte lizensiert. Diese Zahl soll bis Jahresende auf 1.000 erhöht werden. Zumeist sind keine Vorauszahlungen oder Umsatzgarantien notwendig. Die Investitionen (Digitalisierung der Bücher, Einspielung in die Vertriebskanäle) amortisieren sich entsprechend bereits nach 1 bis 2 Jahren.

In Deutschland hat der E-Book Anteil am Gesamtmarkt lt. GfK in 2011 lediglich 1% betragen (Volumen insgesamt 38 Mio. Euro). In den nächsten Jahren dürften die Digitalumsätze jedoch dynamisch ansteigen. In den USA hat sich der Anteil in 2011 gegenüber dem Vorjahr auf 15% mehr als verdoppelt (Quelle: BookStats).

Prognosen leicht reduziert - Working Capital angepasst

Als Folge der Brilliant Übernahme (Integrationskosten ca. 0,3 Mio. Euro) und einem Einmalaufwand aus der abschließenden Restrukturierung des Italien-Geschäfts (Auswirkungen auf das Ergebnis ca. 0,6 Mio. Euro) haben wir unsere Prognosen für das laufende GJ leicht reduziert. Das erwartete, starke Wachstum im Digitalgeschäft (Musik, Film UND Buch) dürfte in den nächsten Jahren zu einem sukzessiven Anstieg der Marge führen und zudem die WC-Quote reduzieren.

Fazit: Kurs spiegelt Wachstumsperspektiven nicht ausreichend wider

Der aktuelle Kurs spiegelt das Potenzial im Digitalgeschäft mit zweistelligen Wachstumsraten und einer hohen Profitabilität nicht ausreichend wider. Der Ausbau des Katalogs (Musik und Buch) ist aus strategischer Sicht sinnvoll, auch wenn er vorübergehend die Marge belastet. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung für die Edel Aktie bei einem neuen Kursziel von 3,60 Euro (zuvor: 3,50 Euro). Das Upside auf Basis des aktuellen Kursniveaus beträgt 56%.

