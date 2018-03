"ATV Aktuell" exklusiv: Pferdefleischskandal auch bei Zielpunkt

Supermarktkette Zielpunkt nimmt Tiefkühl-Lasagne der Eigenmarke "Jeden Tag" aus dem Sortiment

Wien (OTS) - Der Pferdefleischskandal weitet sich nach der Supermarktkette LIDL auch auf den Diskonter Zielpunkt aus. Wie das Unternehmen heute auf Anfrage von "ATV Aktuell" bestätigt ist das Produkt "Jeden Tag Lasagne Bolognese tiefgekühlt 400g" betroffen.

In einem Produktrückruf, der in den Filialen ausgehängt wird, informiert der deutsche Hersteller der Lasagne "ZHG Deutschland", dass in der Tiefkühlware Pferdefleisch festgestellt wurde. "ATV Aktuell" liegt der Produktrückruf vor.

Mehr Informationen heute, Donnerstag, den 21. Februar 2013 bei "ATV Aktuell" um 18:30 auf ATV 2 und um 19:20 Uhr auf ATV.

