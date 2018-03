Austrian Boatshow - BOOT TULLN

Die größte und vielfältigste Boots- und Wassersportfachmesse in Zentral- und Osteuropa von 28. Februar bis 3. März 2013

Tulln (OTS) - In wenigen Tagen ist es wieder soweit, von 28.

Februar bis 3. März findet die 42. Ausgabe der Austrian Boat Show -BOOT TULLN statt. 350 der wichtigsten Aussteller aus 20 Ländern unterstreichen die internationale Bedeutung der Boot Tulln, die sich über die Grenzen Österreichs hinaus als die größte und bedeutendste Messe für Boote, Yachten, Tauchen und Zubehör für den Zentral- und Osteuropäischen Raum entwickelt hat. Die Boot Tulln präsentiert den Besuchern sämtliche Facetten des Wassersports.

BOOT TULLN - DER Treffpunkt für Segler Facettenreich und vielfältig!

Beneteau Segelyachten zeigen einen Querschnitt aus dem aktuellen Programm

Seit September 2011 ist Master Yachting Österreichs Importeur für Beneteau. Auf die Boot Tulln kommt Master Yachting mit 4 Schiffen. Die Oceanis 45 als Yacht des Jahres ist mit Sicherheit eines der großen Highlights der Messe und auch das größte ausgestellte Segelschiff in Tulln. Die Badeplattform, das Cockpit und viele neue Lösungen waren ausschlaggebend, dass die Oceanis 45 den Award als Yacht des Jahres bekam. Mit der Oceanis 34 kommt ein weiteres Schiff aus der Fahrtenlinie - mit der First 30 hat Masteryachting einen rassigen Performance Cruiser zur Austrian Boat Show gebracht. Freuen dürfen sich die Messebesucher auf die überarbeitete Version der First 20, die vor allem für Binnengewässer ein sehr interessantes Boot ist.

Bavaria Segelyachten - 3 Top Modelle

2009 begann die Zusammenarbeit von Bavaria Yachtbau mit Farr Yacht Design. Sukzessive wurde die Cruising Palette überarbeitet und mit vielen Neuigkeiten ausgestattet. Nun wurde auch die Vision Linie der größten Serienwerft überarbeitet und zeigt sich mit vielen neuen und interessanten Detaillösungen. Auf der Boot Tulln steht die Vision 42, das jüngste Modell der speziell für Eignerpaare ausgelegten Schiffe. Zusätzlich wird die neue Cruiser 33 und die B/one jeweils als Österreichpremiere gezeigt.

Dufour zeigt einen Querschnitt aus dem aktuellen Tourenprogramm

Auch die französische Werft Dufour hat in den letzten Jahren das Tourenprogramm komplett überarbeitet und ist bei der Boot Tulln mit der Dufour 335 und der Dufour 375 am Start. Die Dufour 335 gilt aktuell als eine der modernsten Fahrtenyacht im Segment von Segelschiffen mit 10 Meter Länge.

AYC - Adria Yacht Center als neuer Importeur Jeanneau Segelyachten!

AYC - Adria Yacht Center ist seit kurzem neuer Importeur für Jeanneau Segelyachten in Österreich. Beim ersten Messeauftritt als Segelyachthändler bringt AYC mit der Jeanneau Sun Odyssey 379 ein Schiff mit 11,50 Metern, das unter Deck angenehme noble Atmosphäre verbreitet und bequem von Familien gesegelt werden kann.

Hanse Yachts - Segelyachten mit modernem Interieur

Segelyachten von Hanse stehen für bezahlbare, moderne Konstruktionen mit viel Lebensraum und Komfort - zudem mit hervorragenden Segeleigenschaften. Mit dem "Individual Cabin Concept" will Hanse seinen Kunden die Möglichkeiten geben, das Interieur nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten. Auf der Boot Tulln werden die Hanse 445 als auch die neue Hanse 415 zu sehen sein.

Weltpremiere der Sunbeam 28 von Sunbeam Yachten

Yachtbau in Österreich ist unmittelbar mit dem Namen Schöchl bzw. Sunbeam Yachten verbunden. Für die Boot Tulln hat Österreichs Bootbauer eine besondere Überraschung im Gepäck - die Weltpremiere der neuen Sunbeam 28.

Performance Cruiser

Performance Cruiser - sprich Yachten mit guten Segeleigenschaften gepaart mit wohnlichem Ambiente erfreuen sich unter Seglern immer größerer Beliebtheit. An Bord der Boot Tulln ist eine Salona 41 und eine Grand Soleil 39, die beide Österreichpremiere feiern.

NEU: großer Schwerpunkt Daysailer

Dem boomenden Segment der Daysailer wird die Boot Tulln 2013 besonders gerecht. Alles was Rang und Namen hat wird ausgestellt:

Yacht des Jahres J70, Dinamica 940, Brenta 30, Alphena One, Esse 850 und 990, Seascape 27 und viele mehr ..

Austrin Boat Show - Boot Tulln



Datum: 28.2. - 3.3.2013, jeweils 10:00 - 18:00 Uhr



Ort:

Messe Tulln

Messegelände , 3400 Tulln an der Donau



Url: www.messe-tulln.at



Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

Tel.: 02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at