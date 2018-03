RK-Terminvorschau vom 25. Februar bis 10. März 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 25. Februar bis 10. März 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 25. FEBRUAR: 18.30 Uhr, Buchpräsentation: Eva Menasse "Quasikristalle" (Jüdisches Museum Wien, 1., Dorotheergasse 11) 19.00 Uhr, Verleihung der Umweltpreise der Stadt Wien 2013 durch StRin Sima ("Platzhirsch", 1., Opernring 11) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Afrika und Europa - Plädoyer für ein Ende der Unterstützung autokratischer Regime" mit Asfa-Wossen Asserate, Margit Maximilian, Walter Sauer (Rathaus, Festsaal) DIENSTAG, 26. FEBRUAR: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters MITTWOCH, 27. FEBRUAR: 10.00 Uhr, Wiener Landtag gemäß § 120 Abs. 4 WStV. Auf Verlangen des Klubs der Wiener Freiheitlichen zum Thema: "Keine missbräuchliche Vergabe von Wiener Grundversorgungsleistungen an Asylbetrüger!" 12.00 Uhr, Pressebesichtigung "meeting jedermann: rabinovich revisited" mit Kuratorin Julya Rabinowich und Museumsdirektorin Danielle Spera (Jüdisches Museum Wien, 1., Dorotheergasse 11, Anmeldung unter pr @ stalzerundpartner.com) 18.30 Uhr, BürgerInnenversammlung gemäß § 104c der Wiener Stadtverfassung in Favoriten zum Thema: "Viola Park" (10., Favoritenstraße 226, Fachschule FH Campus Wien) DONNERSTAG, 28. FEBRUAR: 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Ottakring (Amtshaus, 16., Richard-Wagner-Platz 19, 1. Stock) 17.00 Uhr, Führung durch die Ausstellung "Energie.Stadt.neu.denken" (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9, http://www.ots.at/redirect/ausstellung 17.30 Uhr, Wiener Vorlesungen: Präsentationen der Bücher "Rathäuser als multifunktionale Räume der Repräsentation, der Parteiungen und des Geheimnisses" und "Mittler zwischen Herrschaft und Gemeinde" (1., Rathausplatz, Rathauskeller, Salon Lanner) 18.00 Uhr, "Licht: Trends und Innovationen" - Podiumsdiskussion und Potenziale und Trends der Beleuchtung (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9, http://www.ots.at/redirect/ausstellung1 FREITAG, 1. MÄRZ: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat 10.00 Uhr, Pressekonferenz anlässlich des Tages der Wiener Bezirksmuseen 2013 "Die Wiener Feuerwehren" (Alte Backstube, 8., Lange Gasse 34) 18.00 Uhr, Ausstellungseröffnung "Bauen für Morgen" und Podiumsdiskussion (Ragnarhof, 16., Grundsteingasse 12, http://www.ots.at/redirect/ausstellung2 MONTAG, 4. MÄRZ: 18.00 Uhr, 40. Wiener Kindervorlesung (für Kinder von 8 bis 12 Jahren): "Was Tiere für uns bedeuten und wir für sie" mit Kurt Kotrschal (Rathaus,Wappensaal) DIENSTAG, 5. MÄRZ: 10.30 Uhr, Pressekonferenz "Ein Musikfest" anlässlich des 36. Musikfestes des Wiener Konzerthauses mit Intendant Bernhard Kerres (Wiener Konzerthaus, 3., Lothringerstraße 20, Wotruba-Salon) 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters MITTWOCH, 6. MÄRZ: 11.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Verdienstzeichens des Landes Wien an Peter Prakisch "Pit Pedro" und Johann "Hannes" Schlader durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 14.30 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Mag.a Manuela Vollmann durch StRin Frauenberger (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5, 1. Stock, Zimmer 111) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Hernals (Amtshaus, 17., Elterleinplatz 14, 1. Stock, Sitzungssaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Gehorsam? Religion: Beziehungen zwischen Hierarchie und Augenhöhe", Impulsreferat: Helmut Schüller (Rathaus, Festsaal) DONNERSTAG, 7. MÄRZ: 11.30 Uhr, Pressekonferenz zum 30-jährigen Bestehen von REiNTEGRA mit StRin Wehsely und Stefan Brinskele, Geschäftsführer von REiNTEGRA (Rathaus, Steinsaal II) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Mariahilf (Amtshaus, 6., Amerlingstraße 11, 1. Stock, Festsaal) 19.00 Uhr, "Science Slam - Energie-Slam" (Rathaus, Volkshalle, www.scienceslam.at) FREITAG, 8. MÄRZ: 15.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Die Welt der Vorurteile", Vorlesungen: Univ.Prif.in Agnes Heller (Universität Wien, 1., Universitätsstraße, Neues Institutsgebäude, Hörsaal III, wöchentlich bis 10. Mai 2013) SONNTAG, 10. MÄRZ: 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Tag der Wiener Bezirksmuseen "Die Wiener Feuerwehren" (In allen Wiener Bezirks- und Sondermuseen)

(Schluss) grc/lit

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Christine Grasmuk

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81076

E-Mail: christine.grasmuk @ wien.gv.at



Tanja Lichtenauer

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81075

E-Mail: tanja.lichtenauer @ wien.gv.at