ORF Ö1-Mittagsjournal vom Do, 21.2.2013

Funkhaus Wien (OTS/Radio) - Wetter - Andreas Tiesner

Salzburg: Aussage Rathgeber - Tobias Pötzelsberger

Interview Rolf Holub - Barbara Herbst

Italien: Merkel gg. Sieg der Linken - Barbara Ladinser

D: Regierungserklärung Merkel - Peter Fritz

JP Hinweis: Fremd im eigenen Land: Bildungs- und Arbeitsmigration im Indien - Astrid Plank Kamerun - französische Geiseln frei - Hans WollerRolle d. russisch-orthodoxen Kirche in Russland - Markus Müller Amazon USA - wie gehts dem Handel ? - Wolfgang Geier

Pistorius: Hearing wird fortgesetzt - Susanne Newrkla Äthiopienhilfe: Vorwürfe gegen Almaz Böhm - Beate Tomassovits Lehrer-Dienstrecht - Peter Daser

Pk Innenministerium Schlepperbande ausgehoben - Barbara Reichmann Bilanz PK OMV - Volker Obermayr

Haneke im Interview - Josef Manola

Pferdefleisch in Haus-u. Bauernwürstel in Kärnten - Bernd Radler AMA zu Pferdefleisch-Vorwürfe - Barbara Battisti

Wetter - Andreas Tiesner

Nachrichten - Thomas Hadinger

Englische Nachrichten - Julia Barnes

Französische Nachrichten - Elisabeth Kervarrec

Für Regie und Technik: NC-TE: Karl Sveceny

Moderation: Hubert Arnim-Ellissen

Regie: Christian Williwald

Produktion: Karin Kruder-Klutsch Tel +431/50101 18447

Rückfragen & Kontakt:

Produktion Ö1-Journale

Tel +431/50101 18447