Lotto: Kein Sechser, kein Fünfer+ZZ - 1,9 Mio. und 260.000 Euro warten

Doppeljackpot beim Joker - es geht um 700.000 Euro

Wien (OTS) - It's Jackpot-Time bei Lotto und Joker, denn am kommenden Wochenende geht es hier um eine Zwillingsjackpot und dort um einen Doppeljackpot.

Zwillingsjackpot nennt man es, wenn es keinen Sechser und auch keinen Fünfer mit Zusatzzahl gibt. So geschehen am vergangenen Mittwoch, zum ersten Mal im heurigen Jahr. Beim Sechser geht es am Sonntag um rund 1,9 Millionen Euro, und beim Fünfer mit Zusatzzahl wartet mit rund 260.000 Euro mehr als eine Viertelmillion.

Joker Beim Joker gab es keine Quittung mit der richtigen Zahlenkombination, und somit wurde aus dem Jackpot nun ein Doppeljackpot. Das bedeutet, dass es beim Joker am Sonntag um rund 700.000 Euro geht. Zudem läuft derzeit die Ja!hui-Promotion, und dabei werden unter allen Jokertipps der Ziehungen vom 20. Februar bis zum 3. März fünf Mal 50.000 Euro zusätzlich verlost.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung von Mittwoch, 20.2.2013:

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 760.580,30 - 1,9 Mio. warten JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 104.579,70 97 Fünfer zu je EUR 1.176,10 257 Vierer+ZZ zu je EUR 155,30 4.435 Vierer zu je EUR 42,40 5.860 Dreier+ZZ zu je EUR 15,50 71.923 Dreier zu je EUR 4,60 215.842 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 4 7 13 31 34 41 Zusatzzahl: 20

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung von Mittwoch, 20.2.2013:

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 467.655,80 - 700.000,- warten 9 mal EUR 7.700,00 89 mal EUR 770,00 957 mal EUR 77,00 9.993 mal EUR 7,00 100.054 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 5 0 7 8 1 4

