FPÖ-Herbert: FPÖ und AUF gratulieren der Polizei zum Spitzenergebnis im Vertrauensranking

Wien (OTS) - Der freiheitliche Bereichssprecher für den Öffentlichen Dienst und AUF-Bundesvorsitzende, NAbg. Werner Herbert gratuliert den österreichischen Polizistinnen und Polizisten zu ihrem im "GfK Global Trust Reports 2013" äußerst positiven Abschneiden. Die österreichische Polizei genießt demnach als Institution höchstes Vertrauen bei den Menschen. Mit einem Vertrauensprozentsatz von 75 Prozent steht sie demnach an erster Stelle bei den Österreichern. Herbert hebt hervor, dass es gerade deshalb um ein tolles Umfrageergebnis handle, weil die Beamten trotz eklatanten Personalständen und oftmals tristen Dienststellen hervorragende Arbeit leisten und höchsten Einsatz beweisen. "Die FPÖ und die AUF gratulieren zum Spitzenergebnis in diesem Vertrauensranking!", so Herbert.

