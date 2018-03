Dr. Hansjörg Wachta verstorben

Wien (OTS) - Dr. Hansjörg Wachta (73) ist heute Nacht verstorben. Wachta, der am 13. Februar 1940 in Wien geboren worden war und eine der Größen der österreichischen PR-Szene gewesen ist, verstarb am Donnerstag, den 21.02.2013, um etwa 00.10 Uhr nach schwerer Krankheit.

Er war einer der Gründer des PRVA (Public Relation Verband Austria) und stand dem Verband jahrelang als Präsident vor. Seine Karriere begann Wachta bei der "Mödlinger Zeitung", es folgten 17 Jahre bei der Tageszeitung "Kurier", wo er sich vor allem im Sportjournalismus einen Namen machte. Wachta gründete in weiterer Folge das Fachmagazin "Bestseller" gemeinsam mit Hans-Jörgen Manstein sowie die PR-Agentur Wachta & Partner (vormals Dr. Hansjörg Wachta Ges.m.b.H), die er gemeinsam mit Gattin Renate betrieb.

Neben seiner Tätigkeit als Journalist und PR-Berater war Wachta rund 28 Jahre Lektor an der WU Wien sowie langjähriger Lektor am Publizistik-Institut.

Dr. Hansjörg Wachta hinterlässt Gattin Renate sowie die beiden Söhne Dominik und Manuel. "Er war ein liebender Ehemann, ein toller, humorvoller Vater und eine sehr bescheidene, aber auch durch seine Fachkompetenz herausragende Persönlichkeit!", würdigt ihn seine Familie.

Ein Termin für das Begräbnis steht noch nicht fest.

