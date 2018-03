Die Komplettlösung für Schaf- und Ziegenhöfe

Afikim, Israel (ots/PRNewswire) - Afimilk bietet Milch produzierenden Kleinviehbetrieben in ganz Nordamerika ein komplettes Managementsystem

Afimilk hat das Schaf- und Ziegen-Managementsystem, AfiShepherd,

auf den

US-amerikanischen Markt gebracht. AfiShepherd wird bereits erfolgreich in sechs Milchviehbetrieben in den USA und in Kanada eingesetzt.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130220/595108 )

Der Schaf- und Ziegenmilchmarkt in Nordamerika wächst rapide und stützt sich auf rund 5 Millionen Tiere. Die dortigen Betriebe sind bestrebt, ihre Produktion und Effizienz zu erhöhen, um die grosse Nachfrage nach Schaf- und Ziegenmilcherzeugnissen zu decken, die einen besonderen würzigen Geschmack haben sowie hervorragende gesundheitliche Vorteile bieten und ausserdem für die Herstellung von reichhaltigen Cremes, milden Seifen und vielem mehr verwendet werden können.

AfiShepherd ist das weltweit führende Managementsystem für Schafe und Ziegen. Durch die Überwachung der Tiergesundheit, der Produktion und der Fruchtbarkeit trägt das System zu einer erhöhten Milchproduktion, automatischer Auswahl, Gruppen-Level-Management und Effizienz der Arbeit bei.

Das System AfiShepherd ist das Produkt jahrelang erprobter und bewährter Erfahrung und verbessert alle wichtigen Aspekte der Schaf-und Ziegenhaltung. Beispielsweise erhöht es die Herdenproduktivität, indem es unproduktive Tiere zur Schlachtung identifiziert. Darüber hinaus ermöglicht das System eine Spezialisierung auf bestimmte Zuchtlinien, indem es die produktivsten Tiere zur Zucht der besten Milchproduzenten zusammenfasst. Indem AfiShepherd dafür sorgt, dass jede Gruppe von Tieren die optimale Futterration erhält, optimiert das System den Futtermittelverbrauch, und durch die Ermöglichung von genetischer Verbesserung fördert es die Produktionsfähigkeit der einzelnen Tiere. Der von ICAR zugelassene Milchzähler AfiFree überwacht ausserdem die Qualität der Milch durch Leitfähigkeitsmessung.

"Das Einzige, was wir im Hinblick auf das Afimilk-System bedauern, ist, dass wir es nicht früher gekauft haben", sagen Jason und Clare Heberlein aus Fennimore in Wisconsin, die 600 Milchziegen melken. Sie fügen hinzu: "Kein Papier und keine Stifte mehr! Das spart uns eine Menge Zeit. Alltägliche Aufgaben nehmen weniger Zeit in Anspruch und unsere Aufzeichnungen sind mit dem AfiShepherd-System genauer als je zuvor. Innerhalb von Monaten nach Kauf des Systems konnten wir 150 Ziegen ausmerzen, die ungenügende Leistungen erbrachten. Nun bringt uns unsere Herde mit weniger Tieren mehr Geld ein."

Die Afimilk-Lösung für den Schaf- und Ziegenmarkt verkauft sich auf der ganzen Welt erfolgreich, besonders in den Mittelmeerländern, wo das Unternehmen starke Verbindungen zu Zuchtverbänden unterhält.

Afimilk-Systeme werden in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten eingesetzt. Kibbuz Afikim und Fortissimo Capital, Israels führenden Firmen für ausserbörsliche Beteiligungen, sind die beiden Gesellschafter von Afimilk.

Besuchen Sie für weitere Informationen bitte unsere Website http://www.afimilk.com.

Kontaktinformationen: Frau Noa Yonish, Marketing Communication Manager, Tel: +972-50-7589973, E-Mail: noa @ afimilk.co.il

