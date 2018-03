Noch vor der Oscar(R)-Nacht: Hanekes "Amour" bei UPC

Preisgekröntes Meisterwerk bereits ab 22. Februar bei UPC On Demand

Wien (OTS) - UPC, Österreichs größter Kabelnetzbetreiber, präsentiert anlässlich der bevorstehenden Oscar(R)-Verleihung ein besonderes Highlight: Digital TV Kunden von UPC können ab dem 22. Februar "Amour" von Michael Haneke sehen. Der in der deutschsprachigen Filmversion "Liebe" betitelte Film, ist in den Kategorien Bester Film, Beste Hauptdarstellerin, Beste Regie, Bester fremdsprachiger Film und Bestes Original-Drehbuch für den Oscar nominiert. Bei UPC gibt es den Film sowohl in Standardauflösung als auch in brillanter HD-Qualität zu sehen.

"Wir bauen laufend unser beliebtes On Demand Angebot aus und bieten bereits tausende Inhalte auf Knopfdruck. Mit Hanekes "Amour" bieten wir ein cineastisches Meisterwerk kurz nach dem Kinostart an und unterstreichen damit einmal mehr unsere Entertainment-Kompetenz", so Gerald Schwanzer, Marketingleiter von UPC.

On Demand Kategorie: "Ausgezeichnet"

Um sich die Zeit bis zur Oscar-Nacht angenehm zu vertreiben, bietet UPC unter der On Demand Kategorie "Ausgezeichnet" zahlreiche Filme, die mit großen Filmpreisen prämiert oder nominiert wurden. Darunter zu finden sind beispielsweise Filme wie Merida (auch in 3D), ParaNorman, Prometheus und Ted. Aber auch ältere Highlights wie "The Dark Knight" oder "Tödliches Kommando - The Hurt Locker" sind in diesem Bereich zu finden.

Eigener Programmdirektor

Mit On Demand von UPC ist jeder Digital TV Kunde sein eigener Programmdirektor. Denn bei On Demand haben Kunden uneingeschränkt und zeitlich unabhängig Zugriff auf die besten Blockbuster, Klassiker, Kinderserien, Konzerte und TV-Inhalte von ORF, ATV, Red Bull und dem Discovery Channel. Insgesamt stehen 4.500 On Demand Inhalte und davon rund 2.000 Filmtitel per Knopfdruck zur Verfügung, zahlreiche davon in HD-Qualität. Eine Auswahl der aktuell bzw. in Kürze bei UPC Video on Demand erhältlichen Filme mit Auszeichnungen bzw. Nominierungen bei Oscars, Golden Globes oder BAFTA Film Awards:

Filmtitel | Verfügbarkeit | Auszeichnungen / Nominierungen Amour | ab 22. Februar | Oscars, Golden Globes, BAFTA Skyfall | ab 1. März | Oscars, Golden Globes, BAFTA, Screen Actors Guild Awards Argo | ab 8. März | Oscars, Golden Globes, BAFTA, Screen Actors Guild Awards, Producers Guild Awards, Directors Guild Awards Der Hobbit | demnächst | Oscars, BAFTA ParaNorman | bereits verfügbar | Oscars, BAFTA, Producers Guild Awards Prometheus | bereits verfügbar | Oscars, BAFTA Ted | bereits verfügbar | Oscars Merida | bereits verfügbar | Oscars, Golden Globes, BAFTA, Producers Guild Awards Foto, Abdruck honorarfrei Gerald Schwanzer, Marketingleiter von UPC Download:

http://www.upc.at/media/2012/4/2/geraldschwanzer_big.jpg

(C) UPC

Rückfragen & Kontakt:

UPC Austria Services GmbH

Mag. (FH) Siegfried Grobmann

Pressesprecher

Tel.: +43 (1) 960 68 0

presse @ upc.at

www.upc.at www.upcbusiness.at