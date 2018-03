IN FASHION WOMEN / Einladung zur Pressekonferenz

Am Samstag, 2. März, findet um 19.00 Uhr im Vorfeld der IN FASHION WOMEN (Beginn: 20.00 Uhr) eine Pressekonferenz statt.

Am Samstag 2. März 2013 wird es glamourös in Weingarten: An diesem Abend präsentiert die A. & T. Schmid Event- und Messeorganisation im Kultur- und Kongresszentrum die IN FASHION WOMEN.

Manche Dinge muss man mit eigenen Augen sehen, um sie zu verstehen. So steht die IN FASHION WOMEN für Mode und Lifestyle im Bodenseeraum - dem sogenannten Dreiländereck Deutschland, Österreich und Schweiz, einer jungen dynamisch stark wachsenden Wirtschaftsregion. Da auf dem Laufsteg ausschließlich Mode für die Frau gezeigt wird, steht die Veranstaltung ganz im Zeichen der mode- und selbstbewußten jungen und junggebliebenen Frau von heute.

Die IN FASHION WOMEN findet zum ersten Mal statt und erfreut sich zur Premiere bereits großer Aufmerksamkeit. Kein Wunder dass die Veranstaltung längst ausgebucht ist, denn hochkarätige Stars verleihen der Veranstaltung einen nicht alltäglichen Glamour. Schon am 1.12.2012 konnte man mit Peyman Amin Deutschlands wohl bekanntesten Model-Experten für das Casting der ausschließlich aus der Dreiländerregion stammenden Models gewinnen. Mit Peyman Amin wird auch Mandy Capristo am 2.3.2013 in Weingarten zu Gast sein. Beide stehen schon seit vielen Jahren im Rampenlicht und sind aus der TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken.

Aber nicht nur die Stars, die im Vordergrund stehen, sollen die IN FASHION WOMEN zum Erfolg führen, auch die vielen helfenden Hände im Hintergrund machen den Abend zu etwas ganz Besonderem. Nach Live-Auftritten von Silvia Amarú, Desiré Capaldo, Heike Renner und Christin Stark, der Fashion-Show und der Nominierung des TOP-Model aus dem model4fashion-Casting geht es weiter mit der After-Show-Party, wo die DJ's von "II elements" und "Cosmic Funk" die Plattenteller drehen werden. Alles in allem dürfen sich die Besucher auf einen außergewöhnlichen Abend im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten freuen! Die Veranstaltung ist komplett ausverkauft. Weitere Informationen gibt es unter www.InFashionWomen.de

Peyman Amin, Mandy Capristo und Annika Kipp von Sat.1 und Moderatorin des Abends stehen für Fragen der Medienvertreter im Alamannensaal des Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben (Abt-Hyller-Str. 37-39, 88250 Weingarten) gerne zur Verfügung.

