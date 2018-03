Fünf Helme für die beste Feuerwehr-Website

Der Dräger-Feuerwehr-Website-Wettbewerb 2013 geht ins Finale

Lübeck/Wien (OTS/Advertisingpool) - Die besten Restaurants werden mit fünf Hauben ausgezeichnet, die besten österreichischen Feuerwehr-Websites mit fünf Feuerwehrhelmsymbolen. Fünfmal hat Dräger dieses "Gütesiegel" bereits verliehen. Beim sechsten (neuerlich unter der Schirmherrschaft des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes stehenden) Österreichischen Feuerwehr-Website-Wettbewerb gibt es zurzeit wieder die Chance spannende Preise zu gewinnen. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 28. Februar 2013.

Nahezu 400 Feuerwehren aus ganz Österreich haben ihre Websites bereits angemeldet. Als Hauptpreis winkt diesmal ein exklusiver Besuch bei der Flughafenfeuerwehr in Leipzig - inklusive einem ebenso interessanten wie spektakulären Rahmenprogramm. Die zweit- und die drittplatzierten Feuerwehren gewinnen jeweils eine Heißausbildung bei der Wiener Berufsfeuerwehr.

Jetzt noch mitmachen zahlt sich aus

Feuerwehren, die noch an dem Wettbewerb teilnehmen möchten, können sich bis inklusive Donnerstag, 28. Februar 2013 unter www.draeger.com/fww registrieren. Danach prüft eine/die Expertenjury die in einem Vorauswahlverfahren ermittelten besten Websites und vergibt - vergleichbar mit den Hauben in der Gastronomie - bis zu fünf Helmsymbole, die nach Wettbewerbsende als "Gütesiegel" auf die damit ausgezeichnete Homepage gestellt werden können. Bewertet wird neben dem Informationsgehalt, dem praktischen Nutzen, der Benutzerfreundlichkeit, der Aktualität und Besonderheiten, die hervorragende Websites von anderen abheben, in diesem Jahr zum ersten Mal auch der Bereich Social Media.

Preisverleihung am 23. Mai 2013 in Linz

Die mit der Höchstzahl von fünf Helmsymbolen ausgezeichneten Feuerwehren werden am Donnerstag, 23. Mai 2013, zu einer Festveranstaltung im Design Center Linz eingeladen, bei der die Sieger bekannt gegeben werden.

Dräger. Technik für das Leben(R)

Dräger ist ein international führendes Unternehmen der Medizin-und Sicherheitstechnik. Dräger-Produkte schützen, unterstützen und retten Leben.1889 gegründet, erzielte Dräger 2011 weltweit einen Umsatz von rund 2,26 Mrd. Euro. Das Lübecker Unternehmen ist in mehr als 190 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 12.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.draeger.com

Bildmaterial

steht in Druckauflösung unter www.advertisingpool.at/download_area/diverses/fww/ zum Download und honorarfreien Abdruck bereit.

Rückfragen & Kontakt:

Robert Smejkal

Agentur Advertisingpool

Tel. +43/(0)699/109 809 05

mailo:smejkal @ advertisingpool.at