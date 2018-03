Gunn-Medienreport ernennt OMD Worldwide zum siebten Mal in Folge zur kreativsten Medienagentur

New York (ots/PRNewswire) - Zum siebten Mal in Folge ist die Omnicom Media Group Agency OMD Worldwide vom Gunn-Medienreport zur kreativsten Medienagentur der Welt ausgerufen worden und hält damit die exklusive Führungsposition fest im Griff, die die Agentur seit dem ersten Ranking 2004 innehat.

Der Gunn-Medienreport ist der Branchenstandard zur Bewertung von Medienkreativität. Agenturen werden nach ihrem Abschneiden in den Top-Branchenauszeichnungen weltweit eingestuft. Vor allem aber findet die entscheidende Rolle Anerkennung, die Medienagenturen in der heutigen fragmentierten Kommunikationslandschaft mit ihrem harten Wettbewerb spielen.

Der Gunn-Medienreport bewertet die Agenturen mittels eines Punktesystems, das gewonnene Auszeichnungen aus 53 weltweit jährlich stattfindenden Wettbewerben in die Wertung aufnimmt. Mit 331 Punkten verwies OMD problemlos Mindshare (WPP) (229 Punkte) und Starcom (Publicis) (218 Punkte) auf die Plätze zwei und drei.

Das Ranking des Gunn-Medienreports folgt dicht auf den Network Diagnostics Report der Research Company Evaluating the Media Industry (RECMA) vom Januar, in dem OMD Worldwide im dritten Jahr in Folge zum Top-Mediennetzwerk nach Leistung ernannt wurde. Gleichzeitig mit diesen Rankings konnte OMD zudem den Spitzenplatz im Global Billings Report der RECMA vom Juli 2012 belegen und damit mit 10,7 Prozent Marktanteil seine Position der größten globalen Medienagentur nach Buchungen halten. Zudem belegte OMD im Effies Effectiveness Index 2012 den ersten Platz unter den Mediennetzwerken.

"Die wichtigste Eigenschaft von Indikatoren wie dem Gunn-Medienreport ist, ein Service für Klienten zu sein, die wissen wollen, welche Medienagentur die beste Arbeit macht - öfter, konsistenter und in mehr Regionen als jedes andere Netzwerk", sagte Mainardo de Nardis, Präsident und CEO von OMD Worldwide. "Wir sind außerordentlich stolz darauf, dass die Antwort in sieben aufeinanderfolgenden Medienreports OMD hieß. Wir besitzen damit offiziell den Rang als größte, beste, kreativste und effektivste Medienagentur der Welt."

An anderer Stelle des Gunn-Medienreports 2012 wurde OMD zudem im Abschnitt 'Kampagnen des Jahres' erwähnt, der Gewinnerkampagnen der weltweiten Festivals herausstellt, die in den Report aufgenommen sind. OMD erhielt Anerkennung für die Kampagne Google Voice Search [h ttp://www.canneslions.com/inspiration/past_grands_prix_advert.cfm?sub _channel_id=309] von Manning Gottlieb OMD, die den Grand Prix für Medien bei den Löwen von Cannes 2012 erringen konnte und die der Gunn-Medienreport als Kampagne erwähnte, die Kreativität und Effektivität vereint.

OMD Worldwide (www.omd.com) ist eine führende globale Medienkommunikationsagentur mit über 8.000 Beschäftigten in 100 Ländern im Dienst der hochwertigen Marken der Welt. OMD bietet global eine Reihe von Diensten an, darunter Kommunikationsstrategie, Medienplanung und Medienkauf, digitale Ausführung, Inhaltserstellung, Unterhaltungsmarketing, Sponsoring und Markenanalyse. OMD ist für globale Reichweite, strategische Integration und kreative Innovation bekannt. Die Firma wurde vom Gunn-Medienreport beispiellos zum siebten Mal in Folge als kreativste Medienagentur ausgezeichnet, war 2008, 2009 und 2011 globale Medienagentur des Jahres von Adweek, und war 2002, 2005, 2009 und 2011 Medienagentur des Jahres von Advertising Age.

