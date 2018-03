Zebra Technologies erweitert mit iPhone®-zertifizierten Druckern sein Angebot an robusten mobilen Druckern

Bourne End, England (ots/PRNewswire) - Mit neuen Angeboten steigern Einzelhandel und mobiles Personal ihre

Produktivität und verbessern den Kundenservice

Die Zebra Technologies Corporation , ein anerkannter internationaler Marktführer für Lösungen, die Datensichtbarkeit in Echtzeit auf den Geschäftsbetrieb übertragen, teilte heute mit, sie habe ihr Angebot an mobilen Druckern um die Modelle iMZ220(TM) und iMZ320(TM) erweitert. Branchen wie Einzelhandel oder Gastgewerbe folgen immer häufiger dem Trend, Lösungen für mobile Kassen [http://www.zebra.com/content/dam/zebra/white-papers/en-us/mobile-point-of-sale-en-us.pdf] einzusetzen, um Kunden ein reibungsloses Einkaufserlebnis zu bieten und die Zahlungsabwicklung effizienter zu gestalten. Ziel ist dabei die Verbesserung der Kundenzufriedenheit und die Steigerung der Produktivität. Die Drucker der iMZ-Reihe sind für die Verwendung mit iPod(R), iPhone(R) und iPad(R) zertifiziert und können Zahlungsbelege, Tickets, Lieferscheine, Rechnungen und weitere Dokumente über Geräte von Apple(R) drucken. Die iMZ-Drucker sind nicht nur kompatibel mit der Plattform von Apple, sondern auch mit den übrigen führenden Plattformen für Smartphones und Tablets, darunter Android(TM), Windows(R) Mobile und Blackberry.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130221/595121 )

"Nur ein Drittel der Einzelhändler haben derzeit eine rationale Vorstellung von der Verwendung mobiler Geräte in ihren Geschäften", sagte Lee Holman, Chefanalyst des Einzelhandels bei der IHL Group. "Und in Bezug auf mobile Kassen können wir diese Zahl mit Sicherheit noch einmal halbieren. Wer also kühne, gut durchdachte und entschlossene Massnahmen ergreift, um die Macht der Mobilität für sich zu nutzen, wird grosse Erfolge erzielen. Wer sich hingegen entscheidet, dies zu ignorieren, wird sicher das Nachsehen haben, denn Smartphones, Tablets und andere mobile Geräte verbreiten sich in unserer vernetzten Kultur immer weiter."

Mit einer Kombination aus einem breiten Produktangebot und einem robusten Partnernetzwerk bietet Zebra seinen Kunden ein integriertes Angebot an mobilen Lösungen, mit deren Hilfe sie ihre Kunden besser bedienen und ihr Geschäft ankurbeln können. Dieser Lösungsansatz vereinfacht die Integration, so dass Organisationen schnell von der Installation zum Einsatz gelangen. Neben Einzelhandel und Gastgewerbe statten auch Unternehmen anderer Branchen ihr Personal mit mobilen Lösungen aus. Lokale und nationale Polizeibehörden etwa setzen mobile Lösungen für das Ausstellen elektronischer Strafzettel, eine höhere Genauigkeit bei Vorladungen und für die Personalsicherheit ein. In Transportwesen und Logistik verwenden Lieferfirmen mobile Drucker für eine bessere Verwaltung des Inventars und eine höhere Produktivität des Lieferpersonals.

"Der letzte Kontaktpunkt mit dem Kunden - oftmals die Kasse - ist für den Gesamteindruck des Kunden von zentraler Bedeutung, ob das nun ein Einzelhändler ist, der mit dem Käufer abrechnet oder ein Kellner, der die Rechnung eines Gastes ausstellt oder ein Lastwagenfahrer, der nach einer Lieferung einen Beleg ausdruckt", erklärte Kevin Davies, Produktmanager bei Zebra Technologies. "Immer mehr Unternehmen setzen Verbrauchergeräte im Geschäftsbetrieb ein, und die Aufnahme der iMZ-Drucker in unsere bewährte MZ-Familie der mobilen Drucker wird dem Personal neue Möglichkeiten eröffnen, den Kunden ein persönlicheres und effizienteres Einkaufserlebnis zu bieten."

Die neuen iMZ-Produkte werden unter anderem in folgenden Bereichen eingesetzt:

Einzelhandel: mobile Kassen, Auflösung von Warteschlangen

mobiles Personal: Betriebskostenabrechnung/Zählerablesung, Montage/Installationen vor Ort, Strafzettel für Falschparken

Transportwesen und Logistik: Lieferscheine, Vertriebsaussendienst

Gastgewerbe: Quittungsdruck am Restauranttisch, Fahrscheindruck an Bord

Die iMZ-Drucker gehören zu den ersten Link-OS(TM)-kompatiblen mobilen Produkten, die Zebra im Jahr 2013 herausbringen wird. Das robuste Betriebssystem Link-OS erweitert die Funktionalitäten der Geräte von Zebra, so dass sie erheblich leichter zu verwalten und in den globalen Geschäftsbetrieb zu integrieren sind. Über das Link-OS-Ökosystem bietet Zebra einen Kern von Applikationen für PC, Smartphone und Tablet, mit deren Hilfe Geräte mühelos gepaart und verwaltet werden können. Zudem unterstützt Link-OS Entwickler bei der Programmierung leistungsstarker Applikationen, die im Apple App Store erhältlich sind.

Der iMZ220 und der iMZ320 sind derzeit in Europa und Nordamerika erhältlich. Da die Verfügbarkeit in anderen Regionen variiert, empfehlen wir Interessierten, sich an die lokale Vertretung von Zebra zu wenden. Weitere Informationen zu Zebra iMZ finden Sie auf http://www.zebra.com/imz-series.

Informationen zu Zebra Technologies

Als internationaler Marktführer ist die Zebra Technologies Corporation für Innovation und Zuverlässigkeit bekannt. Das Unternehmen bietet Technologien, die den Vermögenswerten, Mitarbeitern und Transaktionen einer Organisation eine virtuelle Stimme verleihen und ihnen damit einen Mehrwert entlocken. Das umfassende Angebot an Kennzeichnungs- und Drucktechnologien, einschliesslich Lösungen mit Funkerkennungschips (RFID) und Ortungslösungen in Echtzeit, beleuchtet erfolgskritische Informationen und hilft den Kunden, intelligentere Geschäftsentscheidungen treffen. Weitere Informationen über die Lösungen von Zebra finden Sie auf http://www.zebra.com.

Eine virtuelle Tour der Branchen, die von Zebra Technologies bedient werden, finden Sie auf: http://www.virtualzebra.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130221/595121

Rückfragen & Kontakt:

Will Cook, Ogilvy Public Relations Worldwide,

Will.cook @ uk.ogilvypr.com, +44(0)207-3091-057, zebra @ uk.ogilvypr.com