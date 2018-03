Rumänischer Pavillon auf dem Mobile World Congress 2013

Timisoara, Rumänien (ots/PRNewswire) - Gemeinsam laden der rumänische Verband der Elektro- und Softwareindustrie, das rumänische Wirtschaftsministerium und Romania Trade & Invest herzlich zum Besuch des rumänischen Pavillons in Halle 6 - E66 ein. Wir freuen uns, Sie persönlich zu treffen!

Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung ist Allview das führende lokale Unternehmen der rumänischen ICT-Branche, das sich auf die Produktion und den Vertrieb von elektronischen Produkten - insbesondere Dual-SIM-Mobiltelefone und Tablet-PCs - konzentriert.

Appscend ist die führende leistungsorientierte mobile Anwendungsplattform der Welt. Unter einer einheitlichen cloudbasierten Infrastruktur vereint Appscend die schnellste derzeit verfügbare plattformübergreifende Entwicklungstechnologie mit einer kompletten Auswahl verschiedener Backend-Technologien, die Anwendungsmanagement, eine leistungsstarke Push-Messaging-Plattform und App-Analytik umfassen.

AROBS Transilvania Software verlässt sich zum Angebot qualitativ hochwertiger mobiler, webbasierter und eingebetteter Dienste für die Anwendungsentwicklung auf über 300 Spezialisten. Die bisher entwickelten mobilen Lösungen reichen von standortgebundenen und Informationsdiensten über medizinische und Hotelbuchungsanwendungen bis zu Community-Portalen und Spielen.

Die praktischen und modernen Handycover von DiFine werden in einer Spezialabteilung der Diversitas Group Romania in Brasov hergestellt. Hochwertiges Leder und weitere Materialien werden zur Produktion der DiFine-Hüllen für Mobilfunk- und Tablet-Geräte verwendet, die in über 40 verschiedenen Farben erhältlich sind.

mTicket von DataTEK ist ein SMS-gebundener mobiler Coupon- und Ticketdienst, der mit Mobiltelefonen aller Art zu 100 % kompatibel ist. Mit der mTicket-Technologie können einzigartige digitale Coupons und Tickets mit praktisch jedem am Markt erhältlichen Mobiltelefon gescannt, eingelöst und zurückverfolgt werden.

Mit der qualitativ hochwertigsten sowie kosten- und zeiteffektivsten Offshore-Softwareentwicklung von evoline und der mobilen Anwendungsentwicklung, der maßgeschneiderten Softwareentwicklung und der umfassenden IT-Betreuung des Unternehmens, die auf einer flexiblen und interaktiven Partnerschaft beruht, erhöhen Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit am Markt.

iQuest entwickelt durchgehende mobile Lösungen der Enterprise-Klasse, die weltweit führenden Unternehmen aus dem Bankwesen, der Telekommunikation, der Automobilindustrie, dem Einzelhandel sowie der Reisebranche größere Möglichkeiten im Mobilfunkbereich bieten, um so das immense Potenzial der heutigen Mobilfunkumgebung für diese Unternehmen nutzbar zu machen.

IT Six Global Services ist ein globales Software-Outsourcing-Unternehmen, das mit seiner Auftragsentwicklung bewusst auf Nearshoring setzt, um Innovationen hervorzubringen. Die Kombination aus Geschick, wettbewerbsfähigen Preisen und hoher Arbeitsmoral macht IT Six zu einem der führenden Dienstleister.

Mit IQsfa, IQhr, IQcrm sorgt IQteh dafür, dass Sie Ihren Vertriebsprozess komplett überdenken. Jeder weiß, dass jeder geschäftliche Vorgang vom Verkaufspersonal ausgeht, und zwar völlig unabhängig davon, wie er umgesetzt wird - ob durch den Direktverkauf von Produkten, das Angebot von Beratungsleistungen, etc. Und genau aus diesem Grund ist der IQteh-Vertriebsprozess ideal.

SimPlus, der seit 2002 aktive größte Premiumtarif-Dienstbetreiber (SMS- und Sprachdienste) des rumänischen Markts, kommt nach Barcelona, um unter Beweis zu stellen, ein vertrauenswürdiger Aggregator für mobile Zahlungssysteme in Rumänien zu sein.

Transilvania Software ist ein in Cluj ansässiger rumänischer Anbieter von Software-Outsourcing-Dienstleistungen und IT-Lösungen. Hierzu zählt ein auf Android beruhendes SFA-System (Sales Force Automation), ein TMC-Dienst (Traffic Message Channel - der erste seiner Art in Rumänien) und das Navigationssystem Smailo GPS.

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Cristiana Petria, geschäftsführende Managerin,

ARIES-TM, 2A Paris St., Raum 413, Timisoara, 300003, Rumänien,

+40-726345875, cristiana.petria @ aries-tm.ro, http://www.aries-tm.ro