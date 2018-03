EANS-Adhoc: BWT Aktiengesellschaft / BWT meldet vorläufiges Ergebnis 2012 Umsatz erstmals über 500 Millionen Euro

21.02.2013

Umsatz +4,9% auf 502,3 Mio. Euro

EBIT +2,3% auf 22,2 Mio. Euro

Ergebnis nach Steuern +4,7% auf 14,4 Mio. Euro

Dividendenvorschlag 0,28 Euro (unverändert zum Vorjahr)

Mondsee, 21. Februar 2013. Die BWT-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2012 ihre gesteckten Ziele erreicht: erstmals in der Unternehmensgeschichte wurde die 500 Mio. EUR-Umsatzgrenze überschritten. Mit 502,3 Mio. EUR wurde das Vorjahresumsatzergebnis um 23,4 Mio. EUR oder 4,9% verbessert. Weiterhin überproportional wuchs das strategisch wichtige Point of Use-Geschäft. Mit 41,8 Mio. EUR wurde das Vorjahresumsatzergebnis um 20% überschritten und der Anteil am Gesamtumsatz betrug bereits 8,3% (VJ: 7,3%).

Wegen der weiter gestiegenen Aufwendungen für den Aufbau der Marke "BWT" und die umfangreichen Maßnahmen zum Auf- und Ausbau des Point of Use- Produktbereiches hat sich der Konzerngewinn gegenüber dem Vorjahr trotz des Umsatzzuwachses nur geringfügig erhöht. Das EBITDA stieg um 4,3% auf 40,8 Mio. EUR, das EBIT um 2,3% von 21,7 auf 22,2 Mio. EUR und das Konzernergebnis vor Minderheitsanteilen um 4,7% auf 14,4 Mio. EUR. Nicht zuletzt auch aufgrund der geringeren Anzahl von im Umlauf befindlichen Aktien stieg das Ergebnis je Aktie um 7,6% von 0,80 EUR im Vorjahr auf 0,87 EUR.

Die Bilanz ist trotz der hohen Investitionen weiterhin sehr solide: das Gearing, die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital, hat sich trotz hoher Investitionen in das Anlagevermögen von fast 37 Mio. EUR. nur geringfügig von 10,5% auf 13,7% per 31.12.2012 erhöht. Die Anzahl der MitarbeiterInnen ist von 2.689 auf 2.726 Personen gestiegen.

Der Vorstand wird der kommenden Hauptversammlung eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividendenausschüttung von 0,28 EUR je Aktie vorschlagen.

Ausblick

Die Maßnahmen zum Aufbau der Marke "BWT" mit der Markenbotschaft "For You and Planet Blue" zur führenden "Wassermarke" und die damit nötigen Investitionen vor allem für das Produktsegment "Point of Use" am Standort Mondsee werden 2013 weiter plangemäß umgesetzt, wodurch auch für das kommende Wirtschaftsjahr trotz erwarteter Umsatzsteigerungen aufgrund der weiter steigenden Werbeausgaben, Anlagenabschreibungen und Finanzierungskosten keine Ertragsverbesserungen zu erwarten sind.

