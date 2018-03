Vserv.mobi wird US-amerikanische App-Entwickler bei der Monetarisierung in aufstrebenden Märkten unterstützen

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Ehemalige Führungskraft von Yahoo, Nokia und MIH wird Vice President für

Nordamerika

Vserv.mobi, ein führendes globales Mobilanzeigen-Netzwerk für App-Entwickler, Publisher, Werbetreibende und Telekommunikationsanbieter, gab heute [http://blog.vserv.mobi/vserv-mobi-to-help-us-app-developers-monetize-in-emerging-markets] die Ernennung von Lance Johnson zum Vice President für Business Development in Nordamerika bekannt. Diese Einstellung erfolgt in einer Zeit, da das Unternehmen vorhat, im Lauf des Jahres weltweit über hundert neue Mitarbeiter zu beschäftigen.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120725/546333 )

Dippak Khurana, CEO und Mitgründer von Vserv.mobi, erklärte im Hinblick auf die Einstellung: "Apps und Spiele von Entwicklern mit Sitz in den USA werden zunehmend auch von Benutzern in aufstrebenden Märkten heruntergeladen. Mit Lance Johnson an Bord werden Entwickler in Nordamerika dazu in der Lage sein, Vservs umfangreiches Netzwerk in den aufstrebenden Märkten dazu einzusetzen, derartige App-Nutzer effizient zu zahlenden Kunden zu machen. Wir sind sehr froh darüber, dass ein alter Hase der Mobilfunkbranche zu einem solch entscheidenden Zeitpunkt zu uns stösst, und wünschen ihm eine erfüllte und erfolgreiche Arbeitsperiode."

Lance Johnson hat über zehn Jahre Erfahrung im Mobilfunk-Ökosystem in den USA, Europa und Lateinamerika und wird Vservs Präsenz in Silicon Valley aufbauen Sein Schwerpunkt wird darin bestehen, strategische Partnerschaften mit Entwicklern, Publishern und Werbetreibenden in ganz Nordamerika anzuknüpfen und zu vertiefen. Seine Karriere begann bei Yahoo, wo er mehrere Führungspositionen in München und London innehatte. Danach übernahm er die Leitung von Nokias weltweitem Anzeigengeschäft. Zuletzt war er für die MIH Group tätig, wo er sich vorwiegend um die Fusionen und Übernahmen des Konzerns kümmerte und Geschäftsbeziehungen mit etlichen Unternehmenskunden in den USA pflegte. MIHs Firmen sind in verschiedenen Märkten führend, darunter Tencent in China.

Lance Johnson, Vice President für Business Development in Nordamerika bei Vserv.mobi, kommentierte seine Anstellung folgendermassen: "Ich bin sehr froh darüber, Teil des Vserv.mobi-Teams zu sein, und das zu einer Zeit, in der das Unternehmen rasch wächst und weltweit expandiert. Ich freue mich schon darauf, mit den Interessenvertretern im mobilen Ökosystem Nordamerikas in Kontakt zu treten, ihren Horizont zu erweitern und ihnen dabei zu helfen, die immensen Geschäftschancen in den aufstrebenden Märkten für sich zu nutzen."

Vserv.mobi ist ein preisgekröntes Mobilanzeigen-Netzwerk, das 2010 gegründet wurde. Bei den MMA Smarties 2012 erhielt es den Titel "Media Company of the Year" und kam auf den Red Herring Top 100 Award. Mit seinen beiden revolutionären Plattformen AppWrapper

und AudiencePro

bietet das Unternehmen ein überzeugendes Wert-Angebot für Marken-Werbetreibende, Premium-Publisher, App-Entwickler und Telekommunikationsanbieter.

Kontakt: Binay Tiwari +91-22-29275128 press@vserv.mobi