Sensation-Weltpremiere "Into the Wild"

Am 6. Juli findet in Amsterdam die Weltpremiere der neuesten Sensation-Show "INTO THE WILD" statt. In diesem Jahr wird das weltweit führende Dance-Event mehr als 15.000 Fans aus dem Ausland in die holländische Hauptstadt locken. Für alle Tanzbegeistertenpräsentiert Sensation Travel eine Reihe ganz besonderer Angebote. Fans können die Ersten sein, die Karten in Kombination mit einer Übernachtung im Hotel buchen. Besonders attraktiv ist dabei das "Epic Sensation Weekend": das exklusivste Sensation-Angebot aller Zeiten.

Der Verkauf der Reisepakete auf http://www.sensation.com hat bereits begonnen. Es ist momentan die einzige Möglichkeit, Karten für diese Veranstaltung zu bekommen, die schon bald ausverkauft sein wird. Der reguläre Kartenvorverkauf für das Sensation-Event beginnt Ende März.

Sensation goes"Into the Wild"

Die neueste Show handelt von der Jagd zwischen Mann und Frau. Das Spiel der Verführung beginnt am frühen Abend und zieht sich hin bis mitten in die Nacht, wenn die animalischen Instinkte die Oberhand gewinnen. "Wir stellen das Nachtleben im Jahr 2013 den ewigen Gesetzen aus dem Tierreich gegenüber", so Sensation-Gründer Duncan Stutterheim. "Die DJs werden die Besucher vom Anfang bis zum Ende der Jagd begleiten: vom Erwachen der wilden Bestien und dem Fangen der Beutetiere in der Wildnis bis hin zur Siegesfeier". Die ArenA in Amsterdam wird sich dafür in eine weisse Oase verwandeln. Um dem Stadion eine intime Atmosphäre zu verleihen, wurde eine ganz eigene Welt entworfen: ein Dschungel mit futuristischen Avataren in einem nie dagewesenen und überwältigenden Dekor.

Epic Sensation Weekend Sensation Travel bietet verschiedene Pakete ab 195 EUR an. Jede Option kann mit einem Upgrade zum echten VIP-Erlebnis werden - mit zusätzlichen Nächten, Limousinen-Service, Haar- und Make-up-Stylisten sowie geführten Radtouren. Wer die Sensation-Show wirklich voll auskosten will, sollte sich für das "Epic Sensation Weekend" entscheiden. Dieses ultimative Fan-Paket kostet 1.795 EUR für das gesamte exklusive Wochenende und lässt wirklich keine Wünsche offen:

Transfer vom und zum Schiphol Airport am Freitag und Sonntag;

zwei Übernachtungen im luxuriösen Boutique-Hotel Park Amsterdam;

Grachten-Rundfahrt mit Abendessen am Freitagabend;

Eintritt und VIP-Tisch im Club Air am Freitagabend;

Haar- und Make-up-Stylist für die Ladys;

Limousinen-Service zur Amsterdam ArenA und zurück;

Sensation Dinner in der Amsterdam ArenA;

exklusiver VIP-Tisch während der Sensation Amsterdam 2013;

späte Abreise und Brunch am Sonntag um 14 Uhr.

Weitere Informationen und Reservierungen unter http://www.sensation.com.

ÜberSensation Was im Jahr 2000 als einmalige Veranstaltung in der Amsterdam ArenA begann, hat sich inzwischen zu einem internationalen Phänomen entwickelt, mit Ablegern in über zwanzig Ländern. Sensation wird ihrem Namen immer wieder aufs Neue gerecht, sowohl durch ihre Themen als auch durch die Einbeziehung des Publikums über den weissen Dresscode. Das Konzept hat bereits mehrere Preise als "Bestes Ereignis des Jahres" gewonnen, darunter in den Niederlanden, Deutschland, Australien, Brasilien und Dänemark. Sensation nutzt die positive Kraft von Musik und Tanz als eine universale Sprache, die Millionen von Menschen miteinander verbindet. Abgesehen von Musik und Tanz geht es bei Sensation um Mode, Wissenschaft (Technologie und Spezialeffekte) und Sinn (Bedeutung). All diese Elemente bilden zusammengenommen die "Welt der Sensation". Als sozialer Partner unterstützt Sensation dance4life im Kampf gegen HIV und Aids.

