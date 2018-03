Cloud b erhält T.O.T.Y.-Preis für Tranquil Turtle

New York (ots/PRNewswire) - Cloud b, Wegbereiter bei der Gestaltung von Produkten und Programmen, die Kindern das Schlafen erleichtern sollen, machte Schlagzeilen, weil mit Tranquil Turtle die neueste Innovation im Bereich der Einschlafgewohnheiten des Unternehmens den heiß begehrten T.O.T.Y.-Preis (Toy of the Year) der Kategorie Säugling/Kleinkind erhalten hat. Die Preise sind im Zuge der jährlichen T.O.T.Y-Preisverleihung der Toy Industry Association am Samstag, den 9. Februar im The Plaza Hotel in New York City vergeben worden.

"Wir sind so begeistert darüber, dass Tranquil Turtle diesen renommierten Preis erhalten hat", erklärte Linda Suh, CEO von Cloud b. "Wir verfolgen das Ideal, dass alle Kinder qualitativ hochwertigen Schlaf verdienen, und deshalb sind wir besonders stolz darauf, dass Tranquil Turtle dafür ausgezeichnet wurde, genau das vollbringen zu können."

Tranquil Turtle ist das erste Produkt von Cloud b, das akustische und visuelle Funktionen in einer sanften und beruhigenden Figur vereint. Die innovative Schildkröte macht jeden Raum zu einer friedlichen Küstenoase! Der Panzer leuchtet in entspannender aquamarinblauer oder meeresblauer Farbe und wirft einen magischen Unterwasser-Lichteffekt mit einer sanften Wellenbewegung ab, der mit den beruhigenden Klängen von Meereswellen und Unterwassermelodien untermalt ist. In seiner Gesamtheit schafft der Effekt eine stille und entspannende Umgebung, die Kinder friedlich in den nächtlichen Schlaf trägt.

Die nominierten Produkte decken alle Einzelaspekte der Branche ab. Die TOTY-Wahl wurde durch den TOTY-Nominierungsausschuss beaufsichtigt, dem bedeutende Einzelhändler, Mitglieder des TIA-Vorstands sowie Journalisten aus dem Spielwarenhandel und Akademiker angehören.

