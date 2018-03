Health Canada bewilligt gesundheitsbezogene Angaben für fünf probiotische Rezepturen von Lallemand

Montreal, Kanada (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen Lallemand Health Solutions (LHS) ist hocherfreut, bekannt geben zu können, dass sein langfristiges Engagement für die Bestätigung des gesundheitlichen Nutzens seiner Probiotika von den kanadischen Gesundheitsbehörden anerkannt wurde.

Die Natural Health Products Directorate (NHPD), die Aufsichtsbehörde für natürliche Gesundheitsprodukte in Kanada, hat neue auf spezifische Bedürfnisse zugeschnittene, gesundheitsbezogene Angaben für FÜNF der wichtigsten probiotischen Rezepturen von LHS bewilligt. Die Angaben beziehen sich auf die Bereiche Gesundheit des Verdauungssystems, natürliche Abwehrkräfte und Stress. Diese neuen gesundheitsbezogenen Angaben basieren auf überzeugenden wissenschaftlichen und klinischen Daten, die jeden gesundheitlichen Nutzen und jede Anwendungsbedingung belegen. Dies ist das Ergebnis vieler Jahre Arbeit und Forschung in Partnerschaft mit führenden Universitäten und Krankenhäusern.

Die Produkte und ihre neu bewilligten gesundheitsbezogenen Angaben sind die Folgenden:

ProbioKid(R): "Hilft, die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers bei Kindern zu stärken" (Angabe NPN 80019993).

Probio'Stick(R): "Hilft, stressbedingte Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit zu vermindern" (Angabe NPN 80021343).

Protecflor(R): "Hilft, das Risiko von Reisedurchfall zu senken" (Angabe NPN 80021342).

Lacidofil(R): "Zum Aufbau und Schutz der Darmflora"; "Hilft, das Risiko von antibiotikaassoziiertem Durchfall AAD zu senken (bei Kindern und Erwachsenen von 2 bis 18 Jahren)" (Angabe NPN 80020017)

Lalflor(R) (Beutel oder Kapseln) (Saccharomyces cerevisiae Boulardii CNCM I-1079): "Hilft, das Risiko von antibiotikaassoziiertemDurchfall zu senken" (Angabe NPN 80038395).

Der probiotische Nutzen dieser Produkte mit Angaben wie "Probiotisch zum Wohle der Gesundheit und/oder mit gesundheitsförderndem Nutzen" oder "Probiotisch für eine natürlich gesunde Darmflora" wurde bereits von der kanadischen Gesundheitsbehörde anerkannt.

Die Realisierung der Zulassung dieser für spezifische Bedürfnisse geltenden Angaben ermöglicht dem Endverbraucher, den angestrebten gesundheitlichen Nutzen der probiotischen Rezepturen von Lallemand zu verstehen. Dadurch wird die Position von Lallemands Kunden in einem bereits expandierenden und wettbewerbsorientierten Markt weiter gestärkt.

