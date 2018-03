EANS-News: init innovation in traffic systems AG / init liefert Leit- und Informationssystem für das größte Nahverkehrs-Projekt Kanadas Auftragsvolumen um 45 Mio. Euro

Karlsruhe/Montreal, 20. Februar 2013. In der

kanadischen Metropole Montreal läuft derzeit das größte Nahverkehrsprojekt Kanadas an: Die Société de Transport de Montréal (STM), das führende Personentransportunternehmen in der zweitwichtigsten Wirtschaftsregion Kanadas, modernisiert und erweitert mit einem dreistelligen Millionenaufwand in den nächsten Jahren seinen Betrieb. Kernstück ist ein innovatives Leitsystem für die rund 1.900 Fahrzeuge der STM und ein Echtzeit-Informationsservice per Anzeige, Ansage, Internet und Smartphone für die pro Jahr mehr als 400 Millionen Fahrgäste. Geliefert und installiert wird es von der kanadischen Tochtergesellschaft des weltweit führenden Anbieters auf diesem Gebiet, der init innovation in traffic sytems AG. Das Auftragsvolumen wird nach den jetzt festgelegten Vertragsmodalitäten um 45 Mio. Euro liegen. Damit ist es der bislang größte Einzelauftrag für die Karlsruher Telematikspezialisten.

Sechstes init-Großprojekt in Kanada

"Es war ein harter, aber fairer Ausschreibungswettbewerb für dieses innovative Technologie-Projekt. Deshalb sind wir sehr glücklich, dass uns jetzt der Aufsichtsrat der STM den Auftrag erteilt und der init das Vertrauen geschenkt hat", betont init-Quebec Geschäftsführerin Nathalie Zaidi. "Die Verwaltung der Busflotte in Echtzeit wird dazu beitragen, die Abläufe und Planungen bei STM wesentlich zu verbessern."

init verfügt in Kanada über ausgezeichnete Referenzen. Montreal ist bereits das sechste Telematik-Großprojekt, das init für ein kanadisches Nahverkehrsunternehmen realisiert. Das bislang größte war anlässlich der Winterolympiade 2010 in Vancouver für TransLink. Das dort aufgebaute Leit- und Informationssystem erhielt ebenso einen Innovationspreis wie andere Installationen der init in Kanada.

Montreal ist Leuchtturmprojekt

Der jetzt erteilte Auftrag an init für das sogenannte iBUS-Projekt beinhaltet ein Leit- und Fahrgastinformationssystem mit modernster Fahrzeugortung, Bordrechner für die insgesamt 1.900 Fahrzeuge, akustische Ansagen und visuelle Anzeigen in den Fahrzeugen bzw. Informationsterminals an den Haltestellen sowie den Aufbau eines digitalen Betriebsfunksystems. Integriert ist auch die Echtzeit-Datenbereitstellung für die Online-Fahrgastinformation im Internet, über Handy und Smartphone Apps.

Nicht nur die Fahrgäste von STM wissen damit künftig genau wann ihr Bus kommt und können ihre Fahrt damit besser planen. Auch der Verkehrsbetrieb selbst gewinnt an Flexibilität und Transparenz. "Wir sind damit in Echtzeit informiert über die Verkehrssituation, den Standort und den Zustand des Fahrzeuges und können sofort auf Störungen reagieren. Damit können wir die Effizienz im Fahrzeugeinsatz erhöhen", betonte STM-Sprecherin Odile Paradis gegenüber der Presse.

Nach einer exakten Projektspezifikation und ersten Tests soll die Installation des iBUS-System 2014 begonnen und zwei Jahre später abgeschlossen werden.

"Montreal ist ein absolutes Leuchtturm-Projekt für uns. Wir sind überzeugt, dass STM bald über das modernste Leit- und Informationssystem für den ÖPNV innerhalb Nordamerikas verfügen wird", so init-Vertriebsvorstand Dr. Jürgen Greschner.

Über init innovation in traffic systems AG:

Als weltweit führender Anbieter auf dem Gebiet der Telematik- Planungs- und elektronischen Zahlungssysteme für Busse und Bahnen unterstützt init Verkehrsbetriebe dabei, den Öffentlichen Personenverkehr attraktiver, schneller, pünktlicher und effizienter zu gestalten. Heute verlassen sich mehr als 300 zufriedene Kunden in über 400 Projekten weltweit auf die innovative Hard- und Softwaretechnologie von init. init-Produkte überzeugen durch State-of-the-Art-Technologie. Ihr modularer Aufbau und ihr hoher Standardisierungsgrad erlauben es, sie autonom einzusetzen oder sie je nach Anforderung des Verkehrsbetriebes individuell zu einer intelligenten Gesamtlösung zu integrieren. 2011 erwirtschaftete die init mit 377 Mitarbeitern (inkl. Auszubildenden) einen Umsatz von 88,7 Mio. Euro und einen Konzerngewinn von 15,1 Mio. Euro.

