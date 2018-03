WEST END SPRING "SWITCH"

Wien (OTS) - Nach ausverkauften Vorstellungen präsentiert das vienna theatre project wieder einen legendären Musikkabarett-Abend mit dem West End Musical-Star Kieran Brown ("Love Never Dies", "Wicked") und der von den Vereinigten Bühnen Wien bekannten Caroline Frank ("Ich War Noch Niemals in New York", "Evita"). Special guest ist diesmal Suzanne Carey (Sister Act). Wir nehmen Sie mit auf eine wunderbare Reise durch Ihre Lieblings-Musicals, aber diesmal mit einem kleinen Twist: Die Lieder werden mit vertauschten Rollen interpretiert, auf Deutsch und Englisch gesungen. Lassen wir den Frühling erwachen mit einem Abend zum Lachen, Genießen und Verlieben.

WEST END SPRING "SWITCH"



Karten unter: 01/5131444 od. karten @ drachengasse.at



Datum: 20. - 22.3.2013, ab 20:00 Uhr



Ort:

Theater Drachengasse Bar & Co

Fleischmarkt 20-22, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Joanna Godwin-Seidl, Tel: +43(0)699/12127679, office @ drachengasse.at