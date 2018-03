Die BMW-Gruppe wird Software von CD-adapco für Motorenentwicklung nutzen

(PRN) - - Die BMW-Gruppe in München hat entschieden, CD-adapcos STAR-CD/es-ice In-Zylinder-Analysesoftware zu installieren, um sie in ihrer Abteilung für Motorenentwicklung einzusetzen.

New York Und London (ots/PRNewswire) - Nach einer umfangreichen und detaillierten Vergleichsstudie über einen Zeitraum von 18 Monaten, die auch andere konkurrierende Softwareprodukte untersucht hat, freuen wir uns bekanntzugeben, dass die BMW-Gruppe in München beschlossen hat, CD-adapcos STAR-CD/es-ice In-Zylinder-Analysesoftware zur Verwendung in ihrer Abteilung für Motorenentwicklung zu installieren. Zu den Bewertungsmaßstäben gehörten Präzision im Vergleich zu experimentellen Daten, Tiefe der Modellierung, Umgebungen für Vor-/Nachbearbeitung und Effizienz.

Dr. Richard Johns, CD-adapcos Vizepräsident von IC Engines, sagte:

"Wir sind natürlich hocherfreut, diese Bewertungsstudie von einem der weltweit renommiertesten Fahrzeughersteller gewonnen zu haben und wir arbeiten jetzt eng mit BMW zusammen, um die STAR-CD/es-ice Analysesoftware in deren Entwicklungsumgebung für Motoren zu integrieren."

Über CD-adapco de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@4740e567CD-adapco (www.cd-adapco.com) ist der weltweit größte, unabhängige CAE-Anbieter mit Fokus auf den CFD-Bereich. Unsere Hauptprodukte sind die in der Technologie führenden Simulationspakete STAR-CCM+ und STAR-CD. Der Umfang unserer Aktivitäten reicht allerdings weit über die reine CFD-Softwareentwicklung hinaus und umfasst eine große Bandbreite an CAE-Ingenieurdienstleistungen bei Strömungsdynamik, Wärmeübertragung und Bautechnik. Unsere dauerhafte Mission ist es, "Innovation zu inspirieren und Kosten durch die Anwendung von Engineeringsoftware-Simulation und -Dienstleistungen zu reduzieren".

CD-adapco, ein privat geführtes Unternehmen, erwirtschaftete in den vergangenen fünf Jahren in Folge ein organisches Umsatzwachstum von 17 %. CD-adapco beschäftigt über 700 talentierte Mitarbeiter, die weltweit in 30 Niederlassungen tätig sind

