Krist begrüßt österreichisches Basketballteam im Parlament

Herrenauswahl derzeit zur Vorbereitung für Qualifikationsbewerbe in Wien

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sportsprecher Hermann Krist hat heute, Mittwoch, das österreichische Basketballteam im Parlament begrüßt. Der 21-Mann-Kader trifft anlässlich der Vorbereitungen für die Qualifikationsbewerbe für die EuroBasket 2015 von 20. bis 22. Februar in Wien zusammen. "Es ist eine große Freude, dass das österreichische Basketballnationalteam Zeit für einen Parlamentsbesuch findet und es ist eine besondere Form der Wertschätzung ihrer sportlichen Leistungen, wenn die Sportler von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer empfangen werden", sagt Krist am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Im Empfangssalon der Präsidentin wurde die Zeit genutzt, um über die sportlichen Herausforderungen hinsichtlich der bevorstehenden Europameisterschaft 2015 zu sprechen. In der EM-Vorqualifikation treten 13 Nationen in vier Gruppen an. Sie spielen vorerst um einen Platz für 2015. Das große Finale wird am 29. August beziehungsweise 1. September stattfinden. "Die echte Qualifikation findet dann 2014 statt", sagt Krist, der der Herrenauswahl bereits jetzt erfolgreiche Spiele wünscht und damit einen Einzug in die Qualifikation. (Schluss) bj/rm

