66 Medaillen für Special Olympics Team Österreich

Wien (OTS) - Österreichs Special Olympics Team feierte auf Einladung der Österreichischen Lotterien im Studio 44. Anschließend gab Bundespräsident Dr. Heinz Fischer zu Ehren der erfolgreichen SOÖ-Athleten einen Empfang in der Wiener Hofburg.

Ein Jahr konsequentes Training hat sich gelohnt. Die Erfolgsbilanz der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Special Olympics Weltwinterspielen in PyeongChang in Südkorea kann sich sehen lassen: 23 Gold-, 22 Silber- und 21 Bronzemedaillen.

Mehr als 3.000 Athleten und Betreuer aus 106 Nationen haben an den weltweit größten Winterspielen im Behindertensport teilgenommen. In sieben verschiedenen Sportarten (Ski Alpin, Langlauf, Snowboard, Schneeschuhlauf, Eisschnelllauf, Eiskunstlauf, Floor Hockey und Floorball) kämpften sie von 29. Jänner bis 5. Februar mit Begeisterung um einen Platz auf der Siegertreppe.

Gefeiert wurde die herausragende Leistung des österreichischen Teams im Studio 44 der Österreichischen Lotterien. Im Anschluss lud Bundespräsident Dr. Heinz Fischer zu einem Empfang in die Wiener Hofburg.

Special Olympics Präsident Hermann Kröll: "Wir schätzen es sehr, dass die Förderung des Behindertensports seit vielen Jahren bei den Österreichischen Lotterien einen hohen Stellenwert genießt. Ich möchte mich sehr herzlich für die Unterstützung bedanken und bin stolz, dass unsere Athleten so erfolgreich an sich arbeiten." Lotterien-Generaldirektor Dr. Karl Stoss betont: "Uns ist es ein besonderes Anliegen, Barrieren abzubauen und Menschen mit Handicap für den Sport zu begeistern. Der Spaß an der Sache steht dabei im Vordergrund. Die strahlenden Augen der Athleten, Betreuer und Familien sprechen für sich und freuen uns sehr."

