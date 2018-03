Becker: EU-Mitgliedsstaaten sollen EU-Sozialfonds besonders für Kinder nutzen

Brüssel, 20. Februar 2013 (OTS) Der Sozialsprecher

der ÖVP im Europäischen Parlament, Heinz K. Becker,

begrüßt das heute von der EU-Kommission vorgestellte Sozialinvestitionspaket: "Europa hat die Hälfte aller

weltweit anfallenden Sozialausgaben. Diese Mittel besser, nachhaltiger und wirksamer einzusetzen, ist unser

gemeinsames Anliegen. In der Krise müssen wir nicht nur

die Ursachen der Krise bekämpfen, sondern auch die

Folgen. Deshalb sind Sozialinvestitionen gerade jetzt

besonders wichtig", so Becker heute in Brüssel. ****

Becker will sich besonders für das

Schwerpunktprogramm für durch die Krise gefährdete

Kindern einsetzen. "Wir müssen die Mitgliedsaaten

einladen, noch stärker die Gelder aus dem Europäischen

Sozialfonds für Kinderbetreuung, frühkindliche Erziehung,

für die Unterstützung von arbeitslosen Alleinerziehenden

oder nach dem Mutterschutz Arbeitssuchende zu nutzen", so

der ÖVP-Abgeordnete. Becker verweist auch auf das

verpflichtende Kindergartenjahr in Österreich und die verpflichtende Vorschule in Frankreich als gute

Beispiele.

Becker hebt auch den Nutzen von Sozialinvestition in

Maßnahmen zu einer stärkeren Arbeitsmarktbeteiligung

hervor: "Gezielte Sozialausgaben in diesem Bereich heben

nicht nur den individuellen Wohlstand und stärken die

gesamte Wirtschaft, sondern reduzieren auch

Sozialausgaben in späteren Lebensphasen.", so Becker.

