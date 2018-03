Einer für alle: Das neue Upjers Portal ist online / Ein Account für alle Spiele: Sofort kostenlos spielen mit einem Klick Mehr Interaktion, mehr Information & neues Design

Bamberg (ots) - Nach mehrmonatiger Entwicklungsphase ist das neue Spieleportal upjers.com (http://de.upjers.com/) ab sofort online. Upjers, führender Entwickler und Publisher von Browsergames, zeigt sich im neuen und modernen Design. Übersichtlicher und informativer präsentieren sich die Spiele auf dem neuen Portal. Zahlreiche neue Features bieten den über 50 Millionen registrierten Spielern mehr Interaktionsmöglichkeiten und eine leichtere Navigation.

Ob als verrückter Arzt in Kapi Hospital oder Farmen bis zum abwinken in My Free Farm, auf upjers.com ist für jeden Spieler das richtige Browsergame dabei. Mit nur einer Registrierung erhalten Spieler sofort kostenlosen Zugang zu allen Spielen und können alles mit einem Account verwalten. Dabei bietet der Community Bereich noch vieles mehr: Punkte für gesammelte Erfolge, Embleme freischalten und neue Freunde kennenlernen. Auf upjers.com sind alle Teil einer großen Gemeinschaft: Willkommen ist, wer Spiele liebt. Mit dem neuen Portal wird eine zentrale Anlaufstelle für alle Liebhaber von unterhaltsamen Browsergames geschaffen.

Das Design der Seite folgt dem Motto: Einfacher, schneller, besser! Mit upjers.com erfasst der Spieler durch den speziellen Aufbau alle Spiele auf einen Blick. Neue Spiele werden dabei unmittelbar erlebbar gemacht. Spieler können in den Kategorien Aufbau-, Action- und Strategiespielen immer wieder Neues entdecken und ausprobieren, denn das Angebot wird kontinuierlich um neue Titel ergänzt. Sämtliche Spiele sind mit umfangreichen Informationen, Videos oder Screenshots präsentiert. Aus erster Hand erfahren die Spieler die neuesten Nachrichten zu Updates, neuen Events oder werfen mit den Entwicklern einen Blick hinter die Kulissen.

Upjers bietet thematisch variierende, lustige Spiele mit komplexer Spielmechanik und langanhaltendem Spielvergnügen. Das Portal upjers.com unterliegt dabei einer stetigen Optimierung, bei der viel Wert auf das Feedback der Community gelegt wird. Ein Besuch auf http://de.upjers.com/ lohnt sich!

Über Upjers:

Upjers (http://de.upjers.com/), 2006 gegründet, ist einer der führenden Entwickler und Publisher von Browsergames mit Firmensitz in Bamberg. Über 50 Millionen Spieler weltweit haben sich bereits für ein Spiel von Upjers registriert. Das abwechslungsreiche Portfolio umfasst Action-, Strategie- und Social Games gleichermaßen und bietet Spielspaß für alle in mehr als 26 Sprachen. Browsergames von Upjers treffen den Nerv der Zeit und bieten Motivation, Leidenschaft und Spannung auf hohem Niveau: Auszeichnungen wie "Browsergames des Jahres" und "MMO Of The Year" bestätigen das! Ob als Mitarbeiter oder als Teil der Community: Willkommen ist, wer Spiele liebt.

