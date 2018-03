Checkmarx und Eclipse schließen sich zusammen, um das sichere Programmieren zu fördern

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Checkmarx freut sich, eine neue strategische Partnerschaft mit der Eclipse Foundation bekannt geben zu können.

Eclipse ist als Pionier und als führendes Unternehmen in der Entwicklung von Open-Source-Software anerkannt und stellt für Entwickler eine integrierte Entwicklungsplattform bereit. Heute wird Eclipse von Millionen von Entwicklern weltweit verwendet, um eine sichere und stabile Entwicklungsplattform anzubieten.

Checkmarx ist als Visionär und als führend im Bereich der Static Application Security Testing-Lösungen

(SAST) bekannt. Durch die Fähigkeit, alle wichtigen Programmiersprachen zu scannen, identifiziert Checkmarx Schwachstellen bei Softwareanwendungen und misst die im Quellcode enthaltenen Sicherheitsrisiken. Die neue On Demand-Lösung verwendet ein Checkmarx-Modul "in der Cloud"; drücken Sie einfach auf "Scannen", und Sie erhalten die Ergebnisse innerhalb weniger Minuten!

Die Integration von Eclipse und Checkmarx funktioniert so, dass die Anwender von Eclipse an jedem Punkt der Software-Entwicklung einfach auf der Eclipse-Plattform "Checkmarx Scan" anklicken können. Dann wird eine Sicherheitsprüfung in Echtzeit durchgeführt.

"Wir freuen uns über den Beginn unserer Partnerschaft mit Eclipse. Viele unserer Kunden verlassen sich auf Eclipse als Mittel für Code-Entwicklung und -Qualität ... wenn wir die Qualität des Codes mit unserem On Demand-Modell für die Code-Sicherheit verbinden, bietet das einen fantastischen Mehrwert und Vorteile für die schon jetzt starke Community der Eclipse-Entwickler. Wir freuen uns auf eine engere Zusammenarbeit mit der Eclipse-Community", so Maty Simon, Gründer und CTO von Checkmarx.

Mike Milinkovich, Executive Director bei Eclipse, fügt hinzu: "Die Aufnahme von Checkmarx als neues Mitglied von Eclipse ist ein grossartiger Gewinn für die Eclipse-Community. Wenn wir in der Eclipse-Community Lösungen haben, die bessere Möglichkeiten zum Entwickeln von sicherem Code fördern, wird das unsere Community unterstützen. Das Angebot einer kostenlosen Checkmarx-Mitgliedschaft für Eclipse-Anwender ist eine hervorragende Möglichkeit für die Anwender, die Lösung für die statische Analyse zu testen."

Als exklusives Angebot für die Eclipse-Community garantiert Checkmarx allen Eclipse-Anwendern für zwei Monate ein kostenloses Konto mit vollständigem Service. Registrieren Sie sich einfach und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten!

Mehr erfahren und registrieren

Über Checkmarx

Checkmarx (http://www.checkmarx.com) entwickelt Static Application Security Testing-Lösungen. Das Produkt ermöglicht es Entwicklern und Prüfern, nichtkompilierten/unverbauten Code in allen wichtigen Programmiersprachen einfach zu scannen, und ist für seine Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit bekannt.

Checkmarx wurde von Gartner als "Visionär" und als "Cool Vendor" bezeichnet, sein Kundenstamm umfasst Hunderte von Organisationen in über 30 Ländern, darunter Unternehmen der Fortune 500, Regierungsbehörden und KMU.

CxSuite ist als installierte und "On Demand"-Konfiguration erhältlich.

Ansprechpartner: Dave Hyman VP SaaS Operations E-Mail: Dave.Hyman @ checkmarx.com, IR @ ma-industries.com Telefon: +1(917)546-9085