GRÜNE: Personenkomitee für Rolf Holub

Gemeinsamer Tenor: "Mit der Wahl von Rolf Holub wird es gelingen, das Land wieder in eine würdevolle Zukunft zu führen!"

Klagenfurt (OTS) - Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentierte sich heute das Personenkomitee für Rolf Holub. Zahlreiche prominente Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft haben sich bereits als Unterstützerinnen und Unterstützer für kommende Landtagswahl deklariert, stündlich werden es mehr.

"Die Offenlegung der Skandale im Land sind untrennbar mit einem Namen verbunden: Rolf Holub. Es ist seiner Ausdauer zu verdanken, dass diese Missbräuche von politischen Funktionen endlich bearbeitet werden können. Kärnten hat ihm bereits jetzt viel zu verdanken. Mit der Person Rolf Holub steht nun ein politischer Kopf zur Wahl, der eine echte Chance für grundlegende positive Veränderungen in der politischen Landschaft Kärntens bedeutet. Darum wollen wir, dass er die kommende Regierungsperiode mitgestalten kann. Seine Unbestechlichkeit, seine Hartnäckigkeit und seine zielstrebige Arbeitsweise, gepaart mit einer profunden Kenntnis der politischen Verfasstheit Kärntens hat uns bewogen, für die Person Rolf Holub zu werben. An der Veränderung der Politik in Kärnten mitzuwirken, liegt in den Händen jedes Einzelnen und jeder Einzelnen, jedes Bürgers und jeder Bürgerin. Mit der Wahl von Rolf Holub wird es gelingen, das Land wieder in eine würdevolle Zukunft zu führen", so die Proponenten des Personenkomitees Alexander Van der Bellen, Tina Rabl und Michael Springer.

"Ich fühle mich geehrt, dass mich ein solch starkes Personenkomitee für die Landtagswahl unterstützt. Ich danke jeder Einzelnen und jedem Einzelnen für die Unterstützung und bedanke mich auch bei all jenen Menschen, die sich dem Komitee anschließen werden. Der Kärntner Frühling wird grün, gemeinsam schaffen wir das!", ist Grünen-Spitzenkandidat LAbg. Rolf Holub überzeugt.

Das Personenkomitee für Rolf Holub ist unter http://kaernten.gruene.at zu finden. Es besteht für jede Person online die Möglichkeit, sich dem Personenkomitee anzuschließen.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Kärnten

Mag. Fabian Rauber

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0699/17535153

fabian.rauber @ gruene.at

http://kaernten.gruene.at