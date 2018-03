Pontis stellt vor: iCLM, individuelles Customer Lifecycle Management für Kommunikationsdienstleister

Ra'anana, Israel (ots/PRNewswire) - Eine voll automatisierte, in sich geschlossene Marketinglösung, mit deren

Hilfe Kommunikationsdienstleister (Communication Service Provider, CSP) einen kontextabhängigen "Segment of One(TM)"-Marketingansatz für ihren gesamten Kundenstamm implementieren, das Kundenerlebnis verbessern und Financial Excellence erzielen können

Pontis Ltd, der führende Anbieter von Lösungen für das Customer Base Management, der seinen innovativen "Segment of One(TM)" [http://www.pontis.com/index.php/segment-of-one-2/marketing-to-a-segment-of-one]-Ansatz für Kommunikationsdienstleister einsetzt, gab heute die Veröffentlichung seiner Lösung iCLM(TM)



(individuelles Customer Lifecycle Management) bekannt. iCLM(TM) unterstützt die automatische Bereitstellung personalisierter Angebote, die den Vorlieben und Bedürfnissen des jeweiligen Endkunden entsprechen. So können CSPs das Kundenerlebnis und die Umsätze deutlich verbessern.

Pontis iCLM(TM) schliesst die tiefe Lücke zwischen den Bedürfnissen und Vorlieben einzelner Kunden und den Marketingzielen von CSPs. Indem es Kundenprofile mit über 300 Eigenschaften pro Kunde speichert, bietet iCLM(TM) die Möglichkeit, massgeschneiderte Angebote auf Grundlage der persönlichen Nutzungsgewohnheiten zu erstellen und derartige Angebote und Kampagnen in Echtzeit bereitzustellen.

Die Pontis iCLM(TM)-Plattform bietet Vermarktern eine Vielzahl verschiedener Funktionen:

Hochgradig individualisierte Angeboteauf Grundlage der Nutzungs- und Verhaltensmuster und Vorlieben der einzelnen Kunden

Predictive-Analytics-Algorithmen steigern die Fähigkeit zur Vorhersage des individuellen Kundenverhaltens

Realtime-Decisioning bietet das richtige Angebotzur perfekten Zeit und im optimalen Kontext, um die Reaktionsrate zu steigern

Simulationswerkzeuge ermöglichen effektive Tests mehrfacher Angebotsvarianten zur Auswahl des optimalen Angebots für eine vollständige Veröffentlichung

Business Discovery ermöglicht Echtzeit-Überwachung und -analyse von Kampagnen mit Drill-Down-Funktionen für mehrfache KPIs

Mega Capacity bietet die Verarbeitung grosser Datenmengen und lineare Skalierbarkeit von hunderten Millionen Events, mit der Kapazität, Milliarden von Events pro Tag zu erreichen

"Mit iCLM(TM) erhalten Mobilfunkbetreiber endlich Einblick in die tatsächlichen Bedürfnisse ihrer Kunden. Zusammen mit unseren Funktionen zur Analyse grosser Datenmengen und der Echtzeit-Bereitstellung können Betreiber eine hervorragende Marketing-Effizienz erreichen, die deutlich über die üblichen Batchprozessmarketinglösungen hinausgeht", sagte Udi Ziv, President von Pontis. "Vermarkter können der richtigen Person zur richtigen Zeit das richtige Angebot machen, und unsere Plattform automatisiert den gesamten Vorgang, einschliesslich der Abwicklung des Angebots."

iCLM(TM) erweitert Pontis' erfolgreiche Lösung, die schon jetzt von mehr als 25 führenden Betreibern weltweit verwendet wird.

Pontis Führungskräfte werden das iCLM(TM)-Angebot vom 25. bis 28. Februar beim Mobile World Congress 2013 erläutern. Wenn Sie mehr erfahren und ein Treffen vereinbaren möchten, klicken Sie bitte hier.



Weitere Informationen:

Erfahren Sie mehr über Pontis' iCLM(TM)-Lösung [http://www.pontis.com/solution/prepaid-customers-base-management]

Auf der Website des Unternehmens finden Sie die neuesten Informationen zu Produkten von Pontis.

Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn [http://www.linkedin.com/company/18831?goback=%2Efcs_GLHD_pontis_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=ncsrch_hits] .

Über Pontis

Pontis ist Marktführer bei Lösungen fürs Customer Base Management und ermöglicht einen innovativen "Segment of One(TM)"-Ansatz für Kommunikationsanbieter (CSPs). Zu einer Zeit der zahllosen Angebote, in der Treue und Kundenerlebnis an erster Stelle stehen, vertrauen weltweit führende Tier-1-CSPs bei der Verwaltung individueller Lebenszyklen für Millionen von Endkunden auf Pontis. Mit Pontis' Lösung können CSPs jeden einzelnen Kunden automatisch auf seinem Weg begleiten und zur richtigen Zeit und im richtigen Kontext mit personalisierten Angeboten versorgen. Die Pontis-Lösung verbindet moderne Technologie mit einzigartigem Marketing-Fachwissen und hilft somit ihren Kunden bei der Umsetzung ihrer Strategien und dem Erreichen von Financial Excellence

Pontis: Let's Get Personal

