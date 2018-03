ARBÖ-Sommerreifentest: Dunlop Sport BluResponse holt sich Sieg

16 Reifenmodelle getestet - Continental Premium Contact 5 als Zweiter sowie Vredestein Sportrac 5 und Goodyear EfficientGrip Performance ex aequo als Dritte runden das Siegertreppchen ab

Wien (OTS) - Noch liegt der Schnee auf den Bergen, Winterpneus sind auf den Autos montiert. Kaum einer denkt, dass sich dieses Bild schon in wenigen Wochen wieder ändern wird. Schon jetzt raten die ARBÖ-Experten zur richtigen Wahl der Sommerreifen, um Engpässen beim Kauf zu entgehen. Eine nützliche Hilfestellung und Übersicht bietet der aktuelle Sommerreifentest, der gemeinsam vom ARBÖ mit seinen deutschen Partnern ACE (Auto Club Europa) und GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung) durchgeführt wurde. Insgesamt 16 topaktuelle Reifenmodelle der Dimension 195/65 15 wurden dabei mit einem VW Golf VI getestet - der Sieger: Dunlop Sport BluResponse mit 131 von 170 möglichen Punkten. Ein Video zum ARBÖ-Sommerreifentest sowie das Testergebnis im Detail sind abrufbar unter www.arboe.at/sommerreifentest.

Auf Platz zwei platzierte sich der Continental Premium Contact 5 (119 Punkte), dicht gefolgt von den am dritten Platz ex-aequo platzierten Vredestein Sportrac 5 und Goodyear EfficientGrip Performance (beide 118 Punkte). "Insgesamt war das Niveau der Reifen beim heurigen Test sehr hoch. Vier Reifenmodelle schnitten als 'sehr empfehlenswert' ab. Neun Reifen wurden als 'empfehlenswert' eingestuft", so Andreas W. Dick, Motorjournalist des ARBÖ-Klubmagazins FREIE FAHRT. Nur drei Ausreißer gab es: Zwei Reifenmodelle gelten als 'bedingt empfehlenswert'. Ein Modell wurde als 'nicht empfehlenswert' von den Testern beurteilt. "Es zeugt von geringer Qualität, wenn ein Reifen auf Nässe geradezu allergisch reagiert", so der ARBÖ-Experte. Den absolut kürzesten Bremsweg auf nasser Strecke hatte der Dunlop. Zum Vergleich: Der Nexen N blue Eco benötigt aus Tempo 100 ganze acht Meter mehr. Selbst die beiden Aquaplaningtests, bei denen der Testwagen geradeaus und bei Kurvenfahrt durch eine genau definierte Wasserlacke rauscht, besteht der BluResponse mit guten Leistungen. "Hier wurde im Chemie-Labor und in der Entwicklungsabteilung offensichtlich alles richtig gemacht und keine Disziplin zugunsten schöner Labelwerte geopfert", ist Dick überzeugt.

EU-Reifenlabel bei Verkauf Pflicht=

Wer jetzt zum Reifenhändler seines Vertrauens fährt, wird dort Reifen mit einem bunten Aufkleber vorfinden: Dieses Ende 2012 eingeführte EU-Reifenlabel soll dem Käufer die Entscheidung erleichtern, kann aber auch zu Irritationen führen. Kein Hersteller will in den drei offensichtlichen Kriterien "Nassgriff", "Rollwiderstand" und "Geräusch-Emission" schlecht aussehen. Dass die Labelkriterien die Qualität eines Reifens jedoch nur unzureichend darstellen, der Reifenhersteller die Einstufung selber vornimmt und ein guter Reifen im Alltag noch viel mehr können muss, steht dabei auf einem anderen Blatt. "Wirklichen Aufschluss über die Qualitäten eines Reifens liefert nur ein ausführlicher Reifentest, der weitaus mehr Eigenschaften unter die Lupe nimmt", so ARBÖ-Experte Dick.

Service für die Redaktionen: Bilder des ARBÖ-Sommerreifentestes sowie das Ergebnis im Detail stehen kostenlos unter www.arboe.at/sommerreifentest zum Download bereit.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Woitsch

Tel.: (++43-1) 891 21-205

presse @ arboe.at

http://www.arboe.at