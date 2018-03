EANS-Kapitalmarktinformation: DZ BANK AG / Sonstige Kapitalmarkinformation gemäß § 30e WpHG

Anleihe: EUR 70.000.000 DZ BANK Inhaberschuldverschreibungen

Multi- Callable von 2013/2023;

ISIN: DE000DZ1JRF7;

Emission: A188;

Valuta: 20.02.2013

Anleihe: EUR 50.000.000 DZ BANK Inhaberschuldverschreibungen

CMS Floater (Surf Anleihe) von 2013/2023;

ISIN: DE000DZ1JRJ9;

Emission: A191;

Valuta: 20.02.2013

Anleihe: EUR 50.000.000 DZ BANK 1,91% Unternehmens-CLN 2013-20 Credit Linked Teilschuldverschreibungen mit Zinsausfall und variablem Barausgleichsbetrag ohne Kapitalgarantie in Bezug auf das Referenzunternehmen Vodafone Group Plc, Newbury, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, von 2013/2018; ISIN: DE000DZ1JUD6;

Emission: 8388;

Valuta: 20.02.2013

Anleihe: EUR 50.000.000 DZ BANK Banken-CLN 2013-09 2,50% Credit Linked Teilschuldverschreibungen mit Zinsausfall und Anleihenandienung oder Andienungsersatzbetrag ohne Kapitalgarantie in Bezug auf das Referenzunternehmen The Goldman Sachs Group, Inc., New York, New York, Vereinigte Staaten von Amerika, von 2013/2018;

ISIN: DE000DZ1JUE4;

Emission: 8389;

Valuta: 20.02.2013

Emittent: DZ BANK AG Platz der Republik D-60265 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0)69 7447 01 FAX: +49 (0)69-74 47-1685 Email: mail @ dzbank.de WWW: www.dzbank.de Branche: Banken ISIN: DE0006349244 Indizes: Börsen: Regulierter Markt/General Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Martin Reitz

Telefon: +49 (0)69 7447 01

Fax: +49 (0)69 7447 1685

E-Mail: martin.reitz @ dzbank.de