Monica Ivancan ist neue Markenbotschafterin / Model präsentiert für P. Jentschura die Themen "Frauengesundheit" und "Schönheit"

Monica Ivancan ist das neue Gesicht der Marke P. Jentschura. Das bekannte Model präsentiert vor allem die Themen "Frauengesundheit" und "Schönheit". Die werdende Mutter ist dem Hause bereits seit einigen Jahren eng verbunden und lebt konsequent die Jentschura-Philosophie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Münster (NRW), das in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, ist führender Hersteller basischer Körperpflegeprodukte und Lebensmittel.

"Wir freuen uns sehr, mit Monica Ivancan eine Markenbotschafterin für uns gewonnen zu haben, die unsere Unternehmensphilosophie authentisch, sympathisch und leidenschaftlich wiedergibt", sagt Dr. h. c. Peter Jentschura, Vorsitzender der Geschäftsführung der Jentschura International GmbH.

"Ihr aufgeschlossener und unkonventioneller Charakter passt hervorragend zu uns. Sie ist unser absoluter Wunschkandidat für unsere Kampagne und verkörpert ein modernes, kosmopolitisches Frauenbild. Ihre Jugendlichkeit und Frische passt perfekt zu unseren Produkten und zu unseren Botschaften", ergänzt Dr. h. c. Jentschura.

Monica Ivancan ist als das neue Gesicht der Marke wesentlicher Bestandteil einer breit angelegten Werbe-, PR- und Eventkampagne - in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Mit dem Themenschwerpunkt "Frauengesundheit" wird Monica Ivancan im Rahmen der crossmedialen Kommunikation von P. Jentschura auf vielfältige Weise sichtbar.

Zu Beginn der Kampagne wird der Fokus auf dem Thema "Schwangerschaft" liegen. Die Kölnerin ist Co-Autorin des P. Jentschura "Schwangerschaftsratgebers", der im Frühsommer dieses Jahres veröffentlicht wird. Die Partnerschaft mit dem sympathischen Model soll mit einem intensiven Branding der Themenfelder "basische Körperpflege und Ernährung" die Marktführerschaft des Unternehmens nachhaltig ausbauen.

Monica Ivancan ist bereits seit einigen Jahren leidenschaftliche Anhängerin der P. Jentschura-Philosophie, der Produkte und der Anwendungen. Bekannt wurde sie vor allem durch ihren Auftritt in der RTL-Show "Bachelorette - Die Traumfrau" im Jahr 2004. Danach folgte eine Karriere als Model und Moderatorin. Zudem bildete sie sich zur Fitnesstrainerin und Ernährungsberaterin fort.

Weitere Informationen zu Monica Ivancan sind im Netz abrufbar: www.monica-ivancan.de www.p-jentschura.com

Die Jentschura International GmbH ist ein weltweit agierender Entwickler und Hersteller von basischen Körperpflegeprodukten, -Textilien und basenüberschüssigen, natürlichen Lebensmitteln. Die Geschäftsführung und das Management haben ihre Zentrale in Münster-Albachten in Nordrhein-Westfalen (Deutschland). Die im Januar 2009 in Betrieb genommene neue Produktion ist in Münster-Roxel angesiedelt. Rund 100 Mitarbeiter sind für das 1993 gegründete Familienunternehmen tätig. Dieses beliefert mit seinen Produkten neben dem deutschen Inlandsmarkt vorrangig die europäischen Nachbarländer sowie Russland, Taiwan, Korea, Kanada und die USA. In insgesamt 26 Länder exportiert der internationale Marktführer, der Auslandsdependancen in der Schweiz und in Mexiko unterhält, seine Produkte und Konzepte für Schönheit, Vitalität und Lebensfreude.

Die Jentschura International GmbH ist unter anderem "Offizieller Berater und Ausrüster des Österreichischen Skiverbandes" (ÖSV), des GIANT-Swiss-Team.ch sowie international erfolgreicher Läufer, Radsportler, Triathleten und Kraftsportler. Zudem ist Jentschura Partner von Europas spektakulärsten Rennrad- und Mountainbike-Etappenrennen, der TOUR- und BIKE-Transalp.

Das Unternehmen betreibt darüber hinaus das Wellness-Konzept "Jentschura's Regenata". Die Regenata ist eine Reinigungs- und Regenerierungskur, die in Hotels in Deutschland und in Österreich angeboten wird. Zudem bieten rund 200 "P. Jentschura Institute für basische Anwendungen" vor Ort maßgeschneiderte Treatments an.

