Verleihung Umweltpreise der Stadt Wien 2013

Die besten Ideen und Projekte von Wiener Betrieben erhalten auch heuer wieder die begehrte Umwelt-Trophäe.

Wien (OTS) - Acht Wiener Unternehmen sind für den Umweltpreis der Stadt Wien 2013 nominiert, der im Rahmen des ÖkoBusinessPlan Wien jährlich vergeben wird. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Michael Häupl und Umweltstadträtin Ulli Sima werden die vier GewinnerInnen am 25. Februar im "Platzhirsch" am Opernring mit dem Umweltpreis 2013 ausgezeichnet.

Die vier ausgezeichneten Projekte zeigen auch dieses Jahr wieder beispielhaft, dass Umweltschutz und Wirtschaft keine Gegensätze sind, im Gegenteil: Unternehmerisches Denken und Engagement für die Umwelt gehen bei den ausgezeichneten Betrieben Hand in Hand.

Die Preise überreichen Umweltstadträtin Ulli Sima, Günter Liebel, Sektionschef für Allgemeine Umweltpolitik des Lebensministeriums, Rudolf Kaske, Vizepräsident der Arbeiterkammer Wien sowie der Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wirtschaftskammer Wien, Helmut Naumann.

Wir laden die VertreterInnen der Medien zur Verleihung der Umweltpreise 2013 herzlich ein.

Bitte merken Sie vor: Verleihung der Umweltpreise 2013

Wann: Montag, 25. Februar 2013, Beginn 19:00 Uhr

Wo: "Platzhirsch", Opernring 11, 1010 Wien

