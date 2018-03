90 Jahre NÖ Versicherung

Pröll: Kontinuität bringt Erfahrung und Sicherheit

St. Pölten (OTS/NLK) - "Familiensinn begründet sich nicht an Sonnentagen, sondern im Zusammenrücken in schlechteren Zeiten. Niederösterreich zeichnet sich dadurch aus, dass einer für den anderen einsteht und sich einer auf den anderen verlassen kann", sagte Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll gestern, Dienstag, 19. Februar, bei einer Feier anlässlich des Jubiläums "90 Jahre NÖ Versicherung." Diese 90 Jahre seien der beste Beweis für die Vorzüge einer Tradition, die durch Offenheit zum Fortschritt führe, von Führungspersönlichkeiten, die sich durch Sensibilität und Managementqualitäten auszeichneten, von entsprechender personeller und technischer Infrastruktur, von klaren Entscheidungsstrukturen in einer raschlebigen Zeit, einer Kontinuität, die Erfahrung und Sicherheit bringe, und nicht zuletzt der Unmittelbarkeit zwischen dem Unternehmen und den Kunden, betonte dabei der Landeshauptmann.

"Es gibt kein zweites Bundesland, das in den letzten Jahrzehnten so gefordert war. In den letzten zehn Jahren hat sich Niederösterreich, anknüpfend an die zuvor im Land neu aufgebauten Strukturen, in Europa einen klingenden Namen gemacht. Durch die Internationalität der Wirtschaft, durch unsere Wissenschaftspolitik und Kulturarbeit sind wir heute in ganz Europa anerkannt. Im Bemühen, diesen Vorsprung nicht mehr aus der Hand zu geben, ist die gegenseitige Unterstützung dabei ein großer Rückhalt. Der Erfolg der NÖ Versicherung ist auch der Erfolg des Landes", so Pröll abschließend.

Das Unternehmen wurde am 15. Jänner 1923 als Erste Niederösterreichische Brandschaden Versicherungsaktiengesellschaft durch Josef Reither, den späteren Landeshauptmann von Niederösterreich, gegründet. Heute verfügt die NÖ Versicherung über 42 Kundenbüros, beschäftigt ca. 600 Mitarbeiter und betreut rund 300.000 Kunden. Das Prämienvolumen beträgt derzeit 270 Millionen Euro; pro Jahr verzeichnet das Unternehmen etwa 1.000 Marketingaktivitäten.

