MORGEN: ASFINAG Pressekonferenz Tunnelsicherheits-Programm 2013 bis 2018

Pressekonferenz Tunnelsicherheits-Programm 2013 bis 2018



Bis 2018 investiert die ASFINAG insgesamt 1,5 Milliarden Euro für

noch mehr Sicherheit in Tunnelanlagen: 81 Tunnel werden so in den

kommenden sechs Jahren sicherer gemacht. Die Palette reicht von

Neubau zweiter Tunnelröhren über den Austausch von

Sicherheitseinrichtungen bis hin zum Einbau österreichischer

High-Tech-Innovationen. Die Details des ASFINAG

Tunnelsicherheits-Programms sind Thema einer Pressekonferenz



mit

Doris Bures, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und

Technologie

Alois Schedl, Vorstandsdirektor der ASFINAG

Klaus Schierhackl, Vorstandsdirektor der ASFINAG



Datum: 21.2.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

ASFINAG, 2. Stock

Rotenturmstraße 5-9, 1010 Wien



