Alter Hund einfach vor Textilgeschäft ausgesetzt

Wien (OTS) - Erneut herrscht Fassungslosigkeit im Tierheim PFOTENHILFE Lochen - ein etwa zehn Jahre alter Malteserrüde wurde einfach vor einem Textilgeschäft in Obertrum ausgesetzt. Der Hund ist auf einem Auge blind und leidet an einer chronischen Augenentzündung. Trotzdem hat sein offenbar herzloser Vorbesitzer das alte wehrlose Tier wie einen kaputten Gegenstand weggeworfen.

"Wir wurden vom Tierarzt in Obertrum informiert, dass zu ihm ein Hund gebracht wurde, der vor dem Eingangstor einer Textilkette ausgesetzt wurde. Sofort haben wir uns auf die Suche nach dem Besitzer gemacht, doch niemand will den alten sehbehinderten Hund kennen.", schildert Johanna Stadler, Geschäftsführerin der PFOTENHILFE Lochen. Die Fälle ausgesetzter Tiere häufen sich seit Jahresbeginn wieder dramatisch. Das Tierheim PFOTENHILFE Lochen mahnt Heimtierhalter, die Verantwortung für ein Tier auf Lebenszeit zu übernehmen und Tiere nicht wie Waren einfach wegzuwerfen, wenn sie krank, alt oder uninteressant werden. "Ein Tier ist keine Sache, der ich mich einfach entledigen kann. Tiere haben Gefühle und müssen geschützt werden. Einen Hund einfach auszusetzen ist nicht nur moralisch bedenklich, sondern auch strafbar - der §222 StGB erkennt diese Straftat als Tierquälerei." erklärt Stadler. Hunde müssen nach dem Tierschutzgesetz auch gechippt und in der amtlichen Heimtierdatenbank registriert werden. Beides ist im aktuellen Fall nicht geschehen, weshalb der Halter nicht ausfindig gemacht werden konnte.

Der ausgesetzte Maltester wird momentan im Tierheim PFOTENHILFE Lochen liebevoll versorgt und in dieser Woche am Auge operiert. Sobald er sich von den Strapazen erholt hat, kann der liebe kleine Kerl, der inzwischen auf den Namen Bobby hört, in gute Hände vermittelt werden. "Bobby war anfangs sehr scheu und wollte sich nicht berühren lassen. Zu tief ist der Schock in seinen alten Knochen gesteckt. Inzwischen hat der Kleine Vertrauen gefasst und spielt mit den anderen Hunden im Tierheim, denn er mag andere Tiere und auch Kinder sehr gerne.", so Stadler abschließend.

Wenn jemand Hinweise zum Vorbesitzer des Hundes hat oder Bobby nach seiner Operation bei sich aufnehmen möchte, bitten wir um Kontaktaufnahme unter info @ pfotenhilfe.at oder 0664/5415079.

