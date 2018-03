Floyd "Money" Mayweather schließt Rekorddeal mit Showtime®/CBS ab

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Floyd "Money" Mayweather, ungeschlagener achtfacher Boxweltmeister, König der nach Gewichtsklassen gewichteten Boxrangliste und bestbezahlter Sportler der Welt (Forbes, 2012) hat mit Showtime Networks Inc. und dessen Muttergesellschaft CBS Corporation ein bahnbrechendes Pay-per-View-Geschäft abgeschlossen. Im Rahmen dieses neuen Vertrages wird SHOWTIME PPV® mit der CBS Corporation bei der umfassenden Vermarktung von Veranstaltungen mit Floyd Mayweather auf dem CBS Television Network und den ausgedehnten Medienplattformen des Unternehmens zusammenarbeiten.

Der Vertrag stellt eine einzigartige Übereinkunft zur Umsatzteilung zwischen SHOWTIME PPV und Floyd Mayweather dar und ermöglicht dem Boxer bis zu sechs Kämpfe in einem Zeitraum von 30 Monaten. Die erste Megaveranstaltung am 4. Mai 2013 ist der Kampf zwischen Floyd Mayweather und Robert "The Ghost" Guerrero. Details dieser kommenden Veranstaltung werden in Kürze bekannt gegeben.

Der neue Vertrag von Floyd Mayweather ist der bei weitem höchstdotierte in der Geschichte des Boxens (über finanzielle Einzelheiten wurde Vertraulichkeit vereinbart). Floyd Mayweather ist König des Pay-per-View (PPV) und erzielt pro Veranstaltung durchschnittlich mehr als eine Million PPV-Zahlungen. Dies ist der höchste PPV-Zahlungsdurchschnitt, den ein Boxer je erzielen konnte. Wenn alle im Rahmen dieses Geschäfts möglichen sechs Kämpfe zustande kommen, stellt dies den am höchsten dotierten Vertrag eines Athleten in der Geschichte des Sports dar.

