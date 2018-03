KAUST ernennt nächsten Präsidenten

Thuwal, Saudi-arabien (ots/PRNewswire) - Die King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) freut sich bekannt geben zu können, dass das Exekutivkomitee des Stiftungsrates Jean-Lou Chameau am 16. Februar 2013 einstimmig zum nächsten Präsidenten der KAUST ernannt hat.

Dr. Chameau, der seit 2006 Präsident des California Institute of Technology ist, wird im späteren Verlauf dieses Jahres der zweite Präsident der KAUST.

Der Vorsitzende des Stiftungsrates der KAUST, S. E., Ali I. Al-Naimi, der Minister für Erdöl und mineralische Ressourcen des Königreichs Saudi-Arabien gab die Ernennung heute bekannt: "Wir hätten niemand besseren als Präsidenten der KAUST finden können. Jean-Lou Chameaus Erfolge als Forscher, Pädagoge und herausragende akademische Führungspersönlichkeit machen ihn hervorragend geeignet, die nächste Entwicklungsphase der KAUST zu leiten."

Der Vorsitzende Al-Naimi dankte ebenfalls dem Stiftungsrat und ganz besonders dem Berufungsausschuss, "für zehn Monate harter, sorgfältiger und schließlich erfolgreicher Arbeit bei der Suche nach dem perfekten Leiter der KAUST, Dr. Chameau."

Der derzeitige Präsident der KAUST, Choon Fong Shih, gab seiner Freude über die Entscheidung des Exekutivkomitees Ausdruck und meinte: "In meiner Zusammenarbeit mit Jean-Lou in der Vergangenheit habe ich sein breites Wissen und solides Verständnis von Forschung und Ausbildung schätzen gelernt. Er besitzt eine tiefe Zuneigung zu seiner Fakultät und seinen Studenten. Unsere KAUST-Gemeinde ist sehr froh, dass er künftig die KAUST auf ihrem Weg zu einer Forschungsuniversität mit weltweiten Verbindungen und weltweitem Ruf leiten wird."

Der gebürtige Franzose Dr. Chameau erhielt seine Bakkalaureatsausbildung an der Ecole Nationale Superieure d'Arts et Metiers in Frankreich und erwarb danach sein Doktorat in Bauingenieurwesen an der Stanford University. Seine Karriere in verschiedenen Institutionen der USA ist bemerkenswert. Bevor er zum Caltech kam, erwarb er sich einen hervorragenden Ruf als Dekan der Ingenieurwissenschaften und danach als Provost des Georgia Tech.

Im September 2006 wurde er zum Präsidenten des California Institute of Technology ernannt, das auch als Caltech bekannt ist. Dr. Chameau hat den Ruf, einen multidisziplinären Ansatz bei Forschung und Ausbildung am Caltech unterstützt und die Entwicklung von Programmen in Bereichen mit sozialen Auswirkungen gefördert zu haben, darunter Energie, Medizinwissenschaft und Umwelt. Dr. Chameau legte großen Wert auf die Verbesserung des Ausbildungserlebnisses von Studenten und den Ausbau der unternehmerischen und internationalen Chancen von Fakultät und Studenten.

Das Caltech, an dem sich auch das NASA Jet Propulsion Laboratory befindet, nahm unter den von Times Higher Education im Jahr 2012-2013 bewerteten Forschungsinstituten der Welt den 1. Platz ein.

Dr. Chameau meinte: "Vor noch nicht zu langer Zeit glaubte ich, dass ich meine Karriere am Caltech beenden und mich dann in Pasadena zur Ruhe setzen würde. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass ich eine so einzigartige und mein Leben verändernde Chance als Leiter der KAUST erhalten würde. Wie auch viele andere Akademiker in der Welt habe ich kurz nach ihrer Gründung von der KAUST gehört und war von der Klarheit der Vision beeindruckt, eine Universität des 21. Jahrhunderts zu errichten, die als Vorbild bei Studium und Forschung und für deren Beiträge zum Wohl der Menschheit dient. Als ich überlegte, ob ich die Stelle an der KAUST annehmen sollte und mit den Mitgliedern des Stiftungsrates und der akademischen Leitung sprach, war ich von deren Engagement, Bemühungen und Ressourcen zur Umsetzung dieser Vision und der Aufmerksamkeit, die man der Einführung einer Kultur der Exzellenz widmet, äußerst beeindruckt."

Dr. Chameau fügte hinzu: "Aufgrund des einzigartigen Standorts und ihrer Charta als neues internationales Zentrum für Studium und Forschung ist die KAUST gut positioniert um nennenswerte Auswirkungen auf das Königreich und die Welt zu haben. Aus diesem Grund handelt es sich um mehr als nur eine Universität, es ist eine Unternehmung von historischer Bedeutung. Ich werde meine ganze Energie darauf verwenden, diese große Vision zu verwirklichen."

Mr. Andrew Gould, Chairman der BG Group und ehemaliger CEO von Schlumberger leitete den Berufungsausschuss des Stiftungsrates. Hr. Gould erklärte: "Jean-Lou Chameau kristallisierte sich sehr schnell als der ideale Leiter der KAUST heraus und ich bin sehr froh, dass er die Position akzeptierte."

Die Meinung des Berufungsausschusses wurde auch von den Mitgliedern des Stiftungsrates geteilt. Charles Vest, Präsident der US National Academy of Engineering, ehemaliger Präsident des MIT und Mitglied des Stiftungsrates der KAUST sagte: "Jean-Lou Chameau ist eine der weltweit respektiertesten akademischen Führungskräfte. Seine Erfolge am Caltech und Georgia Tech waren bemerkenswert. Seine Einstellung und sein Ausblick waren immer global. Mir kommt niemand anderer in den Sinn, der dermaßen für die Leitung der KAUST bei der Umsetzung ihrer Ziele geeignet wäre."

Die KAUST wurde als internationale Forschungsuniversität für graduierte Studenten im Jahr 2007 gegründet und nahm die ersten Studenten 2009 auf. Die dritte Klasse von MS-Studenten sowie die ersten zehn Doktoranden der KAUST erhielten ihre Diplome im Dezember 2012.

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Samia Falimban, Head of University Communications,

+966-54-470-1203, samia.falimban @ kaust.edu.sa