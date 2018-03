FPK-Dobernig: Waldner offensichtlich völlig überfordert und planlos!

Heuchlerischer geht es nicht mehr - SPÖ verweigert Projekten in den eigenen Gemeinden ihre Zustimmung

Klagenfurt (OTS) - Für Finanz- und Wirtschaftslandesrat Harald Dobernig (FPK) hat ÖVP-Gemeindereferent Landesrat Wolfgang Waldner anlässlich der heute beschlossenen Förderung für 26 Projekte in den Gemeinden einen weiteren Beweis für seine Überforderung und Planlosigkeit geliefert. Waldner hat in der Regierungssitzung gegen die Projekte gestimmt. Auch von der SPÖ gab es keine Zustimmung, womit sie auch die Projekte in 14 SPÖ-Gemeinden ablehnt.

"Der Regierungssitzungsakt wurde von der Gemeindeabteilung unter Leiter Franz Sturm erstellt. Die Projekte wurden noch mit den Vorgängern von Waldner, die damals für den Bereich SBZ mit zuständig waren, akkordiert. Und bei einem Teil der Projekte sind auch Unterstützungen aus Bedarfszuweisungsmitteln enthalten. All diese Informationen dürften an Waldner wieder einmal spurlos vorübergegangen sein", betont Dobernig und verweist darauf, dass die Unterstützungen schon lange zugesagt und beschlossen waren und daher auch umgesetzt werden müssen.

"Obernosterer und Waldner beklagen seit Wochen in sündteuren Inseraten, wie schlimm die Abwanderung in Kärnten ist. Und wenn es dann um konkrete Projekte zur Sicherung der Arbeitsplätze in den Regionen geht, stimmt Waldner dagegen und kritisiert, dass für diese Projekte Geld zur Verfügung steht. Heuchlerischer geht es wirklich nicht mehr", betont Dobernig. Bei Waldner gehe es nur mehr um Parteipolitik und substanzlose, inhaltsleere Phrasen, während er bei der Umsetzung immer den Blockierer spielt.

"Viele Bürgermeister auch aus den Reihen der ÖVP wundern sich nur mehr über die Untätigkeit Waldners und sehnen schon seinem angekündigten Rückzug nach Wien entgegen." Es sei ohnehin bezeichnend, dass sich Gemeindevertreter an den Finanzreferenten wenden müssen, weil es unmöglich ist, bei Gemeindereferent Waldner einen Termin zu bekommen.

