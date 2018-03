Napatech präsentiert Funktionen zur Mobilanalyse auf Mobile World Congress

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Napatech, der weltweit führende Anbieter von intelligenten Netzwerkadaptern, gab heute Details zu seiner Ausstellung auf dem Mobile World Congress bekannt, der vom 25. bis zum 28. Februar in Barcelona (Spanien) stattfindet. Napatech bietet Unterstützung in den Bereichen des sogenannten Tunneling-Protokolls und Onboard-PTP und wird gemeinsam mit seinem Partner Qosmos Datendurchsätze von 100 G und DeepFlow Telecom-Prüfungen präsentieren. Diese Funktionen und Demos präsentieren die Leistung der Napatech-Adapter und zeigen, wie diese den Überwachungs- und Analyse-Bedürfnissen der Telekommunikationsindustrie entgegenkommen.

Die Verbreitung von intelligenten Mobilgeräten hat zu zunehmenden Geschwindigkeiten und einem exponentiellen Wachstum des Datenverkehrs geführt. Die Betreiber müssen daher schnell reagieren und sich effizient anpassen, um ihren Kunden leistungsstarke Dienste anzubieten. Da Ethernet- und IP-Netzwerke sehr dynamisch sind, brauchen Anbieter von Telekommunikationsausstattung skalierbare Lösungen, die Hochgeschwindigkeits-Mobilfunknetze in Echtzeit überprüfen und analysieren



können.

Napatech wird zwei neue Funktionen vorstellen, die sich mit diesen Problemen beschäftigen. Die neue Tunneling-Protokoll-Unterstützung extrahiert Informationen aus dem GTP- und IP-in-IP-Tunnel, was eine effiziente Analyse von Anwendungen und Diensten auf mobilen Netzwerken ermöglicht. Napatech-Adapter

führen

Durchflusserkennung und die intelligente Verteilung auf mehrere Server-CPU-Cores auf Grundlage der Inhalte der Tunnels statt auf dem Tunnel selbst durch. Dies ermöglicht den Hersteller von Telekommunikationsausrüstung und ihren Kunden eine Beschleunigung ihrer mobilen Anwendungen zur Datenanalyse. Die bestehenden Napatech-Funktionen können außerdem IP-Fragmente erkennen und verteilen, die beim sogenannten Tunneling in Mobilfunknetzen oft entstehen.

Napatech wird außerdem Onboard-PTP-Unterstützung auf 1G- und 10G-Adaptern vorstellen, die den Vorteil haben, dass sie direkt an das PTP-Netzwerk angeschlossen werden können. Diese mit Spannung erwartete Produkte machen Implementierung von Zeitsynchronisation einfacher für OEM-Verkäufern und Endverbrauchern.

Die Zeitstempel-Funktionen mit Nanosekundengenauigkeit

können

genau Jitter und Verzögerung in den Mobilfunknetzen messen.

"Tunneling und Onboard-PTP-Unterstützung sind leistungsstarke Funktionen für Anbieter von Telekommunikationsausstattung, die Überwachungsprodukte für Mobilnetzwerke entwickeln", erklärte Erik Norup, Präsident und CMO von Napatech. "Mit diesen neuen Funktionen können wir die Datenanalyse entlasten und beschleunigen, so dass sich unsere Kunden auf die Optimierung der Verarbeitungsressourcen in ihren Standardservern konzentrieren können. Dies ist entscheidend für Anbieter erstklassigen Service zu einem erschwinglichen Preis."

Diese neuen Funktionen werden am Ausstellungsstand von Napatech mit diversen Demos vorgestellt werden. Präsentiert wird 100G Durchsatz ohne Paketverlust dank der Verwendung von Napatech-Adaptern in einem Dell PowerEdge R720. Eine gemeinsame Präsentation mit der Firma Qosmos wird zeigen, wie eine leistungsstarke Analyselösung für Deep Packet Inspection (DPI) mit einem Standardserver, Napatech-Adaptern und Qosmos-Software angewendet werden kann.

Besuchen Sie Napatech vom 25. bis zum 28. Februar auf dem Mobile World Congress in Halle 6 an Stand 6G82 in Barcelona, Spanien.

Weitere Informationen über Napatech und seinen Produkten finden Sie auf www.napatech.com.

Informationen zu Napatech Napatech ist der führende OEM-Lieferant von 40 GbE, 10 GbE und 1 GbE intelligente Adapter für Echtzeit-Netzwerk-Analyse mit über 100.000 Ethernet-Ports ausgeliefert. Die Netzwerkadapter von Napatech bieten Echtzeit-Paketerfassung und -Übertragung mit einem Datendurchsatz der vollen Leitungsrate und keinerlei Paketverlust ungeachtet der Größe. Intelligente Funktionen ermöglichen den Off-Load der Datenverarbeitung und die Paketanalyse, die in der Regel im Hauptprozessor (CPU) durchgeführt werden. Dies führt zu einer verbesserten Rechenleistung für die Netzwerküberwachung, Analyse, das Management und die Test-, Mess-, Sicherheits- oder Optimierungsanwendungen, die unterstützt werden. Napatech verfügt über Verkaufs-, Marketing- und F&E-Niederlassungen in Mountain View (Kalifornien), Andover (Massachusetts), Washington DC, Tokio (Japan), Seoul (Südkorea), Sao Paulo (Brasilien) und Kopenhagen (Dänemark).

