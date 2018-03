Terminaviso: ÖH-Vorsitzender Heiß reicht Unterschriften für Bürgerinitiative ein

Innsbruck (OTS) - INNS' gibt's a no! Unter diesem Motto hat die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Innsbruck vor einigen Wochen den Weckruf für die Politik in Punkto öffentlicher Verkehr gestartet.

Aufgrund nicht zufriedenstellenden Verhandlungen mit der Stadt, hat sich die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Innsbruck dazu entschlossen, eine Bürgerinitiative zum Thema "Studierendenfreundliche Tarife im Innsbrucker Stadtverkehr" zu starten und einzureichen.

Am morgigen Mittwoch, den 20. Februar 2013, reicht der Vorsitzende der ÖH Innsbruck, Florian Heiß (AktionsGemeinschaft), über 200 Unterschriften zum Start einer Bürgerinitiative nach dem neuen Innsbrucker Stadtrecht ein.

Dazu lädt die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Innsbruck die VertreterInnen der Print-, Fernseh- und Hörfunkmedien recht herzlich ein.

Datum: 20.2.2013, um 11:00 Uhr



Ort:

Rathaus der Stadt Innsbruck Bürgerservice im EG der

Rathausgalerie

Maria-Theresien-Straße 18, 6020 Innsbruck



Rückfragen & Kontakt:

Florian Heiß

Vorsitzender Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft

an der Universität Innsbruck

Tel.: 0660/888 44 01

florian.heiss @ oeh.cc