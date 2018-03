Rocket Internet geht mit Services von Level 3 auf Expansionskurs in Brasilien

São Paulo (ots/PRNewswire) - Level 3 Communications, Inc. hat gibt heute bekannt, dass Rocket Internet als global aufgestellter E-Commerce-Website-Entwickler mit Sitz in Deutschland auf seinen Servern Hosting- und Networking-Services von Level 3 einsetzen wird, um seinen Aktionsbereich in Brasilien auszuweiten.

Im Rahmen dieser Vereinbarung stellt Level 3 Hosting-Services für die Webseiten von Rocket in Cotia, São Paulo, bereit. Rocket Internet ist seit 2011 in Brasilien aktiv. Dort entwickelt das Unternehmen Webseiten für Einzelhändler mit Schwerpunkten wie Sportbekleidung, Produkte für Kinder, Kunsthandwerk und Haushaltswaren.

"Wir haben uns für Level 3 entschieden aufgrund seiner anerkannten Stellung auf dem E-Commerce-Markt und der Vielzahl an Mehrwertdiensten, die das Unternehmen bietet", sagte Fabricio Pettena, CIO bei Rocket Brazil. "In Europa arbeiten wir bereits mit Level 3 zusammen, und diese Beziehungen werden jetzt auf einen der vielversprechendsten E-Commerce-Märkte Südamerikas ausgedehnt."

"Wir freuen uns sehr, unsere Geschäftsbeziehungen mit Rocket auf den Brasilianischen Markt ausweiten zu dürfen. Die Services von Level 3 ermöglichen es den Kunden von Rocket die Verfügbarkeit ihrer Webseiten deutlich zu erhöhen", sagte Marcos Malfatti, Senior Vice President of Sales für Level 3 in Brasilien.

Level 3 stellt Managed Services über seine Premier Elite-Rechenzentren in Cotia, Curitiba und Rio de Janeiro zur Verfügung.

Über Rocket Internetde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@64571008Die in Berlin gegründete Rocket Internet GmbH arbeitet als Firmenverbund an der Verwirklichung vielversprechender Geschäftsmodelle und hat in den letzten Jahren schon zahlreiche erfolgreiche Internetunternehmen geschaffen. Hierzu gehören unter anderem Zalando, Groupon/CityDeal, Dafiti, Mobly und Westwing. Gegenwärtig ist das Unternehmen in über 18 Ländern in Europa, Asien und Amerika präsent. In Brasilien ist es seit März 2011 vertreten und hat dort schon mehr als 13 Geschäftsmodelle entwickelt (E-Commerce, Market Place und Subscription), mit dem Internet als wichtigster Plattform.

Über Level 3 Communicationsde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@fddb0afLevel 3 Communications, Inc. bietet lokale, nationale und globale Kommunikationsdienste für Unternehmen, Behörden und Carrier-Kunden an. Level 3 bietet ein umfassendes Portfolio an sicheren, gemanagten Lösungen, darunter Glasfaser- und Infrastrukturlösungen, Sprach- und Datenkommunikation auf IP-Basis, Ethernet-Dienste für WANs, Video-und Contentverteilung sowie Lösungen für Rechenzentren und die Cloud. Level 3 betreut Kunden in mehr als 450 Märkten und 45 Ländern. Dazu nutzt es eine globale Service-Plattform, die auf eigenen Glasfasernetzen in drei Kontinenten mit Anbindung an extensiv ausgebaute Seekabeltechnik aufbaut. Level 3 Services werden von Tochterunternehmen der Level 3 Communications, Inc. bereitgestellt.Weitere Informationen finden Sie unter www.level3.com.

Medien contact in EMEA: Investoren contact: Beatrice Martin-Vignerte Mark Stoutenberg +44-3300607342 +1-720-888-2518 Beatrice.martin-vignerte@level3.com Mark.Stoutenberg @ Level3.com In Deutschland: HBI Helga Bailey GmbH: Corinna Voss +49-089-99388730 corinna_voss@hbi.de

