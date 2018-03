Greenbriar Capital Corp. kündigt Ernennung eines neuen Direktors an

TSX-V-Symbol: GRB Ausgegebene und ausstehende Aktien: 10.943.500

(Symbol an der Toronto Venture Exchange "GRB") Greenbriar Capital Corp. (nachfolgend "das Unternehmen" oder "Greenbriar") kündigte heute die Ernennung eines neuen Direktors an - Clifford M. Webb.

Herr Webb ist eine erfahrene Führungskraft und Manager im Bereich Maschinenbau und Technik mit mehr als 45 Jahren Erfahrung im Ingenieurswesen und mehr als 35 Jahren Erfahrung im Sektor der erneuerbaren Energieversorgung. In der Vergangenheit war Herr Webb als Executive Vice President von Luz Development and Finance direkt verantwortlich für die Entwicklung und den Bau der Luz SEGS Einheiten III bis IX mit einer Kapazität von insgesamt 310 MW, die noch heute die weltweit grösste kombinierte Solarenergie erzeugende Anlage ist. Zudem bekleidete er andere Führungs- und Projektmanagementpositionen bei verschiedenen erneuerbaren Energieunternehmen im Bereich der Solarenergie, Biomasseproduktion, Kraft-Wärme-Kopplung und geothermischen Energie.

Darüber hinaus verfügt Herr Webb über umfangreiche Erfahrung im Energieversorgungsbereich als Senior Manager für die Southern California Edison Company, wo er das firmeninterne Beschaffungsprogramm für erneuerbare Energien entwickelte und leitete, sowie als Projektentwickler für Verhandlungen beim Stromeinkauf und bei Verträgen zur Weiterleitung und dem Verbund von Strom. In diesen Positionen arbeitete Herr Webb direkt mit dem California Independent System Operator, der California Public Utilities Commission, der California Energy Commission und dem US Bureau of Land Management zusammen. Herr Webb ist ebenfalls ehemaliger Division Chief der Engineering and Environmental Division der California Energy Commission, wo er für das Ausstellen und Verwalten der Genehmigungen und Lizenzen aller thermischen Kraftwerke mit einer Leistung von mehr als 50 MW für den Bundesstaat Kalifornien verantwortlich war.

Vor seiner Tätigkeit im erneuerbaren Energiesektor arbeitete er unter anderem im NASA Johnson Manned Spacecraft Center als Thermo-Physiker in der Crew Systems Division und war für Computersimulationen für Missionen sowie für Thermal-/Vakuumtests zuständig. Während seiner Zeit bei Martin Marietta arbeitete er an den Programmen Skylab, Viking Mars Lander, Venus Pioneer und Outer Planetary Exploration. Ausserdem arbeitete Herr Webb für ein grosses Architektur-/Ingenieursunternehmen als Supervising Mechanical Systems Engineer für Energie erzeugende Systeme und Nebenanlagen, Geräte, Beschaffung und die Lizenzierung eines Kernkraftwerks mit zwei Einheiten für Ohio Edison Company.

Herr Webb war ebenfalls ein Berater im Bereich der Kernkraft für Gouverneur Jerry Brown, mit dem er direkt zusammenarbeitete. In dieser Eigenschaft repräsentierte er den Bundesstaat Kalifornien bei Anhörungen vor der Nuclear Regulatory Commission. Herr Webb hat einen Bachelor of Science für Maschinenbau von der University of California, Berkeley, absolvierte verschiedene Aufbaustudiengänge im Ingenieursbereich an der University of Houston und Colorado State University und ist Registered Professional Engineer.

Jeff Ciachurski, Geschäftsführer von Greenbriar: "Wir freuen uns, Herrn Webb in unserem Vorstand begrüssen zu dürfen. Mit seiner 45-jährigen Erfahrung in den Bereichen der sauberen und verlässlichen erneuerbaren Energien, Raum- und Luftfahrt sowie Energieeffizienz wird Cliff Greenbriar dabei unterstützen, von einem Immobilienunternehmen in die Sektoren der Solar- und Windenergie sowie Energieeinsparung und der zugehörigen Technologien zu expandieren. Zusammen mit unserem erfahrenen Team für erneuerbare Energien bei Greenbriar verpflichten wir uns gegenüber unseren Aktionären, eine Führungsrolle zu übernehmen sowie Innovation, Werte und finanzielle Verantwortung zu bieten."

Herr Webb wird 250.000 Aktienoptionen zu jeweils 0,75 USD mit einer Laufzeit von fünf Jahren erhalten.

UNTERZEICHNET IM NAMEN DES AUFSICHTSRATS "unterzeichnet" Jeffrey J. Ciachurski President, Chief Executive Officer und Director

