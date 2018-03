Les Misérables - WIENERIN Kinopremiere mit Starfaktor

Wien (OTS) - Die Kinofassung des sensationellen Bühnenhits "Les Misérables" startet am 21. Februar in Österreichs Kinos. Die WIENERIN begrüßte zur Premiere im Artis International die Stars der Musical-Inszenierung der Vereinigten Bühnen Wien und viele andere hochkarätige Gäste der heimischen Film- und Musicalszene am Red Carpet.

Frankreich im 19. Jahrhundert. Die mitreißende Geschichte erzählt von unerfüllten Träumen, unerwiderter Liebe, Leidenschaft, Opferbereitschaft und Erlösung - ein zeitloses Zeugnis der Leidensfähigkeit menschlicher Seelen. Vor 150 Jahren beschrieb Victor Hugo in seinem Roman, wie sich die Rechtlosen zusammenfinden, um gegen die Korruption vorzugehen und die Besserung ihrer Verhältnisse zu fordern. Sein Roman inspirierte das am längsten gespielte Musical der Welt - mit über 60 Millionen Zuschauern in 42 Ländern und 21 Sprachen. Und auch im 28. Jahr bricht es weiterhin Kassenrekorde. Oscar-Preisträger Tom Hooper brachte "Les Misérables" nun als einzigartiges Kinomusical mit internationalen Superstars und den beliebten Songs des Musicals auf die Kinoleinwand.

Drei Tage vor dem offiziellen Start in Österreichs Kinos lud die WIENERIN prominente Gäste der heimischen Film- und Musicalszene zur exklusiven Film-Preview ins Artis International. Auch die Stars der Musical-Inszenierung der Vereinigten Bühnen Wien aus dem Jahr 1988 ließen es sich nicht nehmen, die Kinofassung des so beliebten Bühnenhits vor allen anderen zu sehen.

Mit dabei waren: Musical-Pionier und Schauspiel-Legende Peter Weck, die Schauspielerinnen Nicole Beutler, Marika Lichter und Ruth Brauer, Bariton Daniel Serafin, Musical-Star Ann Mandrella ("Ich war noch niemals in New York"), Intendant der Vereinigten Bühnen Wien Christian Struppek, Generaldirektor der VBW Thomas Drozda und ehemaliger Generalmusikdirektor Caspar Richter sowie die Stars von 1988: Sona MacDonald (Fantine), Susanne Altschul (Mme. Thenadier), Dean Welterlen (Montparnasse), Thomas Sigwald (Feuilly & Enjolras), Katrin Fuchs (kleine Cosette) uvm..

"Les Misérables" mit Hugh Jackman, Russel Crowe, Anne Hathaway und Amanda Seyfried ist ab 21. Februar in Österreichs Kinos zu sehen. Mehr Informationen zum Film finden Sie unter www.lesmiserables.at.

