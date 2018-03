Vserv.mobi bietet den Entwicklern von Marmalade die Leistung von AppWrapper und AudiencePro

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Vserv.mobi, ein führendes globales Mobil-Anzeigennetzwerk für App-Entwickler, Verlage und Werbetreibende, gab heute seine Partnerschaft mit dem plattformübergreifenden Entwicklungs-Tool Marmalade bekannt. Die Partnerschaft ermöglicht es den Entwicklern von Marmalade, die Monetarisierung von Apps durch die Nutzung des Vserv AppWrapper mit einem Mausklick zu aktivieren und auch die verbesserten Monetarisierungsfunktionen der Plattform Vserv AudiencePro zu nutzen.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120725/546333 )

Früher mussten die Entwickler eigene Apps mehrfach vollständig neu entwickeln, um die unterschiedlichen mobilen Plattformen zu beliefern. Das plattformübergreifende SDK von Marmalade löst dieses Problem, denn es ermöglicht den Entwicklern den Einsatz eines einzigen Quellcodes, der nativ auf einer Vielzahl von Plattformen laufen kann, einschliesslich iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone 8, Windows und Mac-Desktop sowie ausgewählten Smart-TV-Geräten. Durch die Partnerschaft mit Vserv können die Marmalade-Entwickler ihre Apps nicht nur auf allen Plattformen einsetzen, sie können durch die App-Monetarisierungs-Plattform AppWrapper auch finanziell davon profitieren.

Binay Tiwari, Head - Global Marketing, Vserv.mobi sagt dazu: "Diese Partnerschaft kommt in einer sehr aufregenden Zeit, denn der Vserv AppWrapper bietet jetzt, da die erweiterten Monetarisierungsfunktionen von AudiencePro direkt integriert sind, sogar noch mehr Leistung. Vserv und Marmalade sind strategisch ausgerichtet, wenn es darum geht, die Probleme der Entwickler-Community zu lösen, indem man App-Entwicklung und -Monetarisierung vereinfacht. Wir setzen uns für die leistungsstarke App-Monetarisierung für Entwickler auf allen Plattformen ein und sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft helfen wird, das globale Ökosystem der Entwickler zu fördern."

Tim Closs, CTO Marmalade, fügt hinzu: "Bei Marmalade wollen wir den Entwicklern die Entscheidung über die Art der Erstellung und der Monetarisierung von Apps überlassen. Wir freuen uns, Vserv.mobi in unser Partnerprogramm aufzunehmen, und wir freuen uns auf die Entscheidung der Entwickler von Marmalade in Bezug auf die Nutzung der breiten Auswahl der Monetarisierungsmethoden, die wir über unser SDK anbieten."

Vserv.mobi wurde 2010 gegründet und ist seitdem im mobilen Anzeigenmarkt an der vordersten Innovationfront. Das Unternehmen verfolgt damit das Ziel, das mobile Anzeigennetzwerk Nr. 1 in den aufstrebenden Märkten zu werden. Vserv.mobi ist der Gewinner des MMA Smarties 2012 Award als "Media Company of the Year" und des Red Herring Top 100 Award. Das Unternehmen bietet mit seinen beiden revolutionären Plattformen AppWrapper und AudiencePro Markenwerbern, Premium-Verlagen, App-Entwicklern und Telekommunikationsunternehmen ein überzeugendes Nutzenversprechen.

