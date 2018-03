Die CeBIT-Highlights - SAP-Beratungshaus itelligence zeigt neue SAP-Technologie unter dem Motto: The POWER of itelligence

itelligence AG: Schnell, schick und effizient - so kann SAP aussehen

Die itelligence AG, einer der erfolgreichsten IT-Komplettdienstleister für den Mittelstand im Umfeld der SAP, präsentiert auf der CeBIT einen der Zukunftstrends im Business Bereich: Der Ersatz von PCs durch smarte Tablets.

itelligence bietet mit der 'SAP Mobile Platform' plattformübergreifenden und anpassbare mobile Business Lösungen. So erhalten die CeBIT-Besucher in Halle 4, A12, einen Einblick in die it.mobile CustomerFocus App. Die brandneue App zeigt auf Basis von SAP CRM alle relevanten Kundendaten an und erfasst darüber hinaus Besuchsberichte und ihre Folgeaktivitäten. Auch eine Vorschau auf die neue Mobility-App it.mobile InfoCollector gewährt itelligence auf der Messe in Hannover. it.mobile InfoCollector wird kurz nach der CeBIT verfügbar sein. Alle Apps stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung.

Seit Januar 2013 sind die Kernanwendungen der SAP Business Suite auf der Basis von SAP HANA verfügbar. Damit ist SAP der einzige Anbieter einer integrierten Suite von Unternehmensanwendungen, die Transaktionsdaten auf einer einzelnen In-Memory-Plattform in Echtzeit erfasst und analysiert. itelligence zeigt auf der CeBIT als einer der ersten Partner der SAP eine vollfunktionsfähige SAP

Business Suite powered by SAP HANA.

SAP HANA Partner Race - itelligence Service Studio

Ein zweites HANA Thema nimmt itelligence mit der Teilnahme an der SAP HANA Partner Race auf. itelligence geht bei der SAP HANA Partner Race mit dem itelligence Service Studio, der itelligence-Lösung für eine Optimierung und Beschleunigung der Serviceprozessabwicklung in Unternehmen ins Rennen. Basis sind dabei die konkreten Anforderungen in Kundenprojekten von wartungs- und serviceintensiven Branchen. Hier zeigt SAP HANA das volle Potential. http://saphanapartnerrace.com/

it.education - für die Universität des 21. Jahrhunderts

it.education will einen Beitrag leisten, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Hochschulen im internationalen Umfeld nachhaltig zu steigern. Moderne Prozesse mit modernen Werkzeugen für die Hochschulverwaltung, die Lehrenden und Studierenden bilden die Grundlage zur Stärkung der Eigenverantwortung und Individualität der jeweiligen Hochschulen. Die von itelligence selbst entwickelte Software-Lösung it.education für Hochschulen arbeitet auf SAP-Basis und wird auf der CeBIT erstmals im deutschen Markt präsentiert.

beyond.it - das neue Unternehmensmagazin der itelligence AG

Eine CeBIT-Premiere feiert die itelligence AG mit ihrem neuen Unternehmensmagazin: beyond.it. beyond.it will mehr sein als eine herkömmliche Imagebroschüre. Dazu nutzt itelligence in beyond.it einen Stilmix aus Broschüre und Magazin und bietet seinen Lesern in lockerem Layout markante Interviews und informative Technologie-Berichte. Verweise in die Online-Welt sind da natürlich selbstverständlich. Die Adressaten: Kunden, Interessenten und potenzielle Mitarbeiter sollen so auf 64 Seiten einen umfassenden Einblick in die vielen Facetten des weltweit erfolgreichen IT-Dienstleisters erhalten und neugierig werden auf ein dynamisches Unternehmen. The POWER of itelligence wird hier sinnlich, greifbar umgesetzt.

itelligence auf dem SAP-Forum: 7. März 2013 - 15:00 bis 15:45 Uhr Dr. Andreas Pauls, Geschäftsführung Deutschland, itelligence AG "SAP SLCM in Projekten flexibel anpassen und erweitern"

Über itelligence

itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit rund 2.700 hochqualifizierten Mitarbeitern in 21 Ländern in 5 Regionen (Asien, Amerika, Westeuropa, Deutschland/Österreich/Schweiz und Osteuropa) vertreten. Als SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, von SAP zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services sowie Global Value-Added Reseller und Gold-Level Channel-Partner für SAP Business ByDesign in Österreich, Deutschland und die Schweiz realisiert itelligence für über 4.000 Kunden weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen bis hin zu Outsourcing & Services - erzielte das Unternehmen in 2012 einen Gesamtumsatz von 407,1 Mio. Euro (vorl. Ergebnis). itelligence ist "Top Consultant" 2012.

