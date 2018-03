Wellness-Refugium in arkadischer Landschaft: "Alignment & Movement Retreat" im Amanzo'e, Griechenland

Singapur (ots) - Die exklusiven Wellness-Specials der asiatischen Luxusresortgruppe Amanresorts halten Einzug in Europa. So feiert das griechische Amanzo'e die Eröffnung seines jüngst vollendeten Aman Spas mit einem ganz besonderen Angebot und lädt vom 27. April bis 7. Mai 2013 zum "Alignment & Movement Retreat". Hierfür kommen drei renommierte Bewegungstherapeuten zusammen, die in einzigartiger Kombination Pilates, Cranial-Osteopathie und Watsu anbieten.

Schauplatz des Retreats ist das Full-Service-Spa des jüngsten Amanresorts Amanzo'e. Es liegt auf einer Anhöhe mit Panoramablick über die Ägäis an der Ostküste des Peloponnes, nur 10 Minuten Fahrzeit von der Küstenstadt Porto Heli entfernt. Am Fuße des Resorts erstreckt sich ein Beach Club.

Drei erfahrene Experten und langjährige Aman-Berater leiten das Retreat. Pilates-Spezialistin Ivana Daniell hat für die Resortgruppe bereits weltweit maßgeschneiderte Pilates-Programme eingeführt. Pilates ist ein Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur, primär der Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur. Cranial-Ostheopath John Loftus ist Berater im Aman Spa at The Connaught, London. Die Osteopathie betrachtet den Körper als Funktionseinheit und behebt Störungen des Organismus durch eine ganzheitliche Behandlung des Bewegungsapparates. Steve Karle hat Watsu bereits in Aman Spas weltweit eingeführt. Diese Form der Aqua-Therapie bringt Linderung z.B. bei chronischem Schmerz. Bei einer Session wird der Gast von warmem Wasser getragen, während der Therapeut sanfte Dehnübungen mit ihm durchführt.

Das Retreat wird für eine Dauer von 4 oder 7 Nächten angeboten. Es kostet bei 4 Übernachtungen ab 4.550 EUR, bei 7 Übernachtungen ab 7.900 EUR plus Steuern und Gebühren inklusive Frühstück, Haltungsdiagnose, Pilates-Sessions, Osteopathie-Therapien und Watsu-Treatments.

Reservierung über Amanresorts: 0 800 181 3421 (kostenfrei aus Deutschland) oder 00 800 2255 2626 (kostenfrei aus der Schweiz) oder Tel: (94) 777 74 35 00 E-mail: reservations @ amanresorts.com Internet: www.amanresorts.com

Rückfragen & Kontakt:

Sabine van Ommen PR

Leibnizstr. 30

D-10625 Berlin

Tel. 0049-(0)30-321 2002

Fax: 0049-(0)30-325 5360

E-mail: info @ svo-pr.com

Website: www.svo-pr.com